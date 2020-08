De iPhone 12 verschijnt in twee rondes. Eerst brengt het bedrijf de opvolgers van de iPhone 11 en 11 Pro uit. De release van de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini vindt een paar weken later plaats.

Gerucht: iPhone 12-release in twee rondes

Dat claimt DigiTimes. Volgens de Taiwanese publicatie heeft de productieketen van Apple “twee tot vier weken” vertraging opgelopen. Om de 2020 iPhones nog tijdig in de winkels te krijgen, zou Apple ervoor hebben gekozen om de toestellen in twee keer uit te brengen.

“Apple gaat de nieuwe iPhones in twee fases uitbrengen”, begint DigiTimes. “De twee 6,1 inch-modellen verschijnen in de eerste fase, het 5,4 en 6,7 inch-model tijdens de tweede fase. De onderdelenproductie voor de eerste lichting iPhones is inmiddels van start gegaan. Voor de tweede fase moet de productie nog op gang komen.”

Het gerucht volgt snel op de officiële mededeling van afgelopen week dat de opvolgers van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro later verschijnen dan normaal. Apple maakte bekend dat de release van nieuwe telefoons dit jaar in oktober plaatsvindt; normaal gesproken is dat september.

DigiTimes deelt soms juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten, maar slaat ook regelmatig de plank mis. Omdat bovenstaande informatie overeenkomt met eerdere geruchten krijgt de Taiwanese publicatie dit keer het voordeel van de twijfel.

Dit is Apple van plan

Het lijkt erop dat Apple dit jaar nog vier nieuwe telefoons uitbrengt. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zou het bedrijf uit Cupertino binnenkort ook de iPhone 12 mini onthullen. Waarschijnlijk doelt DigiTimes met zijn opmerking over een 5,4 inch-iPhone op dit toestel.

De iPhone 12 krijgt naar verluidt een 6,1 inch-scherm, net als de iPhone 12 Pro. Het grootste toestel van dit jaar belooft de iPhone 12 Pro Max te worden. Deze schijnt een schermdiagonaal van 6,7 inch te krijgen. Meer weten over de nieuwe lichting iPhones? Bekijk dan onderstaande video, waarin we kort onze verwachtingen voor de iPhone 12 op een rijtje zetten.