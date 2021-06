5 redenen om (g)een refurbished iPhone 12 te kopen

De iPhone 12 is inmiddels ook refurbished verkrijgbaar. Is zo’n toestel voor jou de moeite waard, of kun je beter voor een fonkelnieuwe telefoon gaan? In dit artikel zetten we de voors en tegens van een refurbished iPhone 12 op een rijtje.

Refurbished iPhone 12 kopen: doen, of niet?

Refurbished iPhones zijn helemaal in. Deze telefoons zijn eerder in gebruik geweest, maar van top tot teen gecontroleerd en werken daarom als nieuw. Bovendien krijg je gewoon garantie en is een ‘gereviseerd’ toestel goedkoper dan een spiksplinternieuwe. Ook fijn: refurbished is uiteraard heel duurzaam, want je geeft een telefoon een tweede leven.

Je zou daarom zeggen dat klinkklaar is: refurbished kopen is altijd beter. Dat is echter niet zo. Er kleven namelijk ook minpunten aan het kopen van een eerder gebruikte telefoon. Daarom maken we in dit artikel de balans op. Kun je beter een refurbished iPhone 12 kopen, of voor een nieuw exemplaar gaan?

De pluspunten van refurbished

Te beginnen met de pluspunten. Dit is waarom refurbished helemaal niet zo’n gek idee is.

1. Prijs-kwaliteit staat als een huis

De iPhone 12 is een steengoede telefoon. Punt. Apple bracht het toestel eind 2020 op de markt en wat ons betreft is het de beste instap-iPhone van de afgelopen jaren. De smartphone is namelijk op meerdere vlakken flink verbeterd ten opzichte van voorgangers als de iPhone 11.

Het toestel is namelijk op heel veel gebieden identiek aan de veel duurdere iPhone 12 Pro. Kijk maar naar het gedeelde oled-scherm, dezelfde (krachtige) processor, design en de ondersteuning voor 5G-internet.

De iPhone van vorig jaar is daardoor meer dan ooit opgeschoven naar de duurdere Pro-uitvoering. Laatstgenoemde is dan ook vooral de moeite waard als je veel met fotografie in de weer bent. De iPhone 12 Pro heeft immers drie camera’s achterop en een speciale LiDAR-sensor om portretfoto’s te maken.

Punt blijft dat de iPhone 12 (en identieke iPhone 12 mini) een uitstekende telefoon is die nog jaren mee kan. Het maakt hierbij in de kern heel weinig uit of je ‘m nieuw in de doos koopt, of als refurbished-exemplaar. Beide uitvoeringen zijn technisch in even goede staat en beloven dus dezelfde kwaliteit.

2. Lange software-ondersteuning

Voortbordurend op het vorige pluspunt komen we uit bij de software-ondersteuning. De iPhone 12 komt uit 2020 en normaal gesproken updatet Apple haar telefoons minstens vijf jaar met nieuwe iOS-versies. Omdat het toestel met iOS 14 geleverd werd zit je waarschijnlijk tot minstens iOS 19 goed. Deze iPhone-update verschijnt in 2025.

Voor de software-ondersteuning hoef je het toestel dus niet te laten liggen. Apple maakt op voorhand nooit bekend hoe lang een smartphone updates krijgt, maar in de regel is dit altijd minstens vijf jaar. Een refurbished iPhone 12 kopen is dus een goed idee met het oog op de toekomst.

3. Duurzaamheid

Een refurbished iPhone 12 is beter voor het milieu dan een nieuw exemplaar. Er zitten namelijk een hoop kostbare materialen in moderne smartphones die maar één keer uit de grond gehaald kunnen worden.

Dit is vooral een belangrijk aandachtspunt met het oog op de toekomst. Het aantal wereldwijde smartphonegebruikers neemt nog steeds toe en daardoor komt er voorlopig geen eind aan de vraag naar belangrijke grondstoffen. De hele industrie is bezig met verduurzamen en door refurbished te kopen draag je daaraan bij.

De minpunten van refurbished

Maar, er zijn ook redenen te verzinnen waarom je misschien beter geen refurbished iPhone 12 kunt aanschaffen. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

4. Het oog wil ook wat

De voornaamste is de uiterlijke conditie. Refurbished-telefoons zijn eerder in gebruik geweest en kunnen daarom gebruikerssporen bevatten. Hoe gaaf of gehavend de smartphone oogt, wordt duidelijk uit de conditie. Uiteraard is een toestel met een krasje hier en daar goedkoper dan een puntgaaf exemplaar.

In de praktijk betekent dit dat wanneer je een zo goed als nieuwe refurbished iPhone 12 wil kopen, de adviesprijs niet heel veel verschilt van een spiksplinternieuw exemplaar.

Een snelle blik op onze iPhone 12-prijsvergelijker leert ons dat je momenteel tussen de 5 en 80 euro kunt besparen door een eerder gebruikt exemplaar te kopen. Bij een refurbished iPhone 12 mini is het verschil zelfs nog minder: je bespaart zo’n 55 euro door een gereviseerd toestel te kopen.

Dit is uiteraard een fijne ‘korting’, maar geen wereldschokkend bedrag. Echt voordelig uit zijn doe je pas wanneer je een refurbished iPhone 12 met meer aanwezige gebruikerssporen op de kop tikt. De vraag is natuurlijk of je hier trek in hebt.

5. De nieuwste willen hebben

Het is een cliché, maar de ontwikkelingen in de smartphone-industrie gaan razendsnel. Koop je net een nieuwe telefoon, dan ligt een paar maanden later zijn opvolger (met allerlei nieuwe functies) al in de winkel. Dit algemene punt van kritiek is dus ook van toepassing op het kopen van een refurbished iPhone 12.

Hierbij is vooral de 5G-ondersteuning het bekijken waard. De Nederlandse versie van de iPhone 12 kan namelijk niet overweg met de snelste versie van het mobiele netwerk, in tegenstelling tot de variant die in Amerika verkocht wordt.

Dat zit zo. De iPhone 12 is de eerste Apple-smartphone met 5G en het bedrijf kampte tijdens de productie met chiptekorten. Omdat het 5G-netwerk in Amerika al een stuk volwassener is, besloot het bedrijf de snelste chips in de telefoons die daar verkocht worden te stoppen.

Zuur voor ons Europeanen, want de (refurbished) iPhone 12 die je hier koopt is feitelijk minder goed dan de Amerikaanse versie. De Nederlandse variant kan alleen overweg met de laagste 5G-frequentie; die aan de andere kant van de oceaan kan ook de midden en hogere ‘banden’ aan.

Kort samengevat betekent dit dat de Nederlandse iPhone 12 wél 5G heeft, maar niet de snelste variant (die in de komende jaren in Nederland uitrolt). Het gerucht gaat dat de iPhone 13, die dit najaar wordt aangekondigd, dit wel heeft. Hoe ‘erg’ dit is, hangt vooral van je persoonlijke voorkeuren af. In onderstaand artikel voorzien we je van een advies.

Conclusie: wat is wijsheid?

Dus, is het een slim idee om een refurbished iPhone 12 te kopen? Zoals altijd hangt dit vooral van je persoonlijke wensen en voorkeuren af. Een refurbished-exemplaar is altijd goedkoper dan een nieuwe variant, kwalitatief hetzelfde en ook nog duurzamer voor het milieu.

Aan de andere kant vind je het misschien geen aantrekkelijk idee dat jouw telefoon eerder in gebruik is geweest. Bovendien ligt het maar net aan de prijs die je voor een refurbished iPhone 12 neerlegt, want soms scheelt het maar heel weinig ten opzichte van een nieuw exemplaar. Vooral toestellen met aanwezige gebruikerssporen drukken de nieuwprijs flink, maar het is aan jou of je dit een aantrekkelijke optie vindt.

Hier kun je een refurbished iPhone 12 kopen

Ben je eruit? Ook dan helpen we je graag verder. iPhoned heeft namelijk een uitgebreide prijsvergelijker.

Hierin kun je per iPhone webwinkels filteren op prijs, kleur, opslagcapaciteit en meer. In de prijsvergelijker kun je ook op zoek naar de beste refurbished iPhone 12 door dit filter aan te zetten.