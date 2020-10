iPhone 12 Pro (Max) heeft 6GB RAM, iPhone 12 (mini) 4GB

Uit testresultaten blijkt dat de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max 6GB RAM aan boord hebben. De goedkopere iPhone 12 en iPhone 12 mini blijven steken op 4GB werkgeheugen.

iPhone 12 Pro (Max) heeft meer RAM dan iPhone 12 (mini)

MacRumors heeft een zogeheten plist-file in handen. Daaruit blijkt dat de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max meer werkgeheugen hebben dan de iPhone 12 en de kleine iPhone 12 mini. Dat is geheel volgens verwachting. De Pro-modellen van dit jaar zijn de eerste iPhones met 6GB werkgeheugen. De voorgangers van deze toestellen, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max, moesten het doen met 4GB RAM.

Werkgeheugen is onder andere bepalend voor de hoeveelheid apps die je op de achtergrond kunt draaien. Met meer RAM kun je eenvoudiger tussen apps wisselen. Ze hoeven dan namelijk niet steeds opnieuw te starten. Het is dus vrij logisch dat de Pro-modellen meer werkgeheugen hebben dan de normale iPhones.

Er is ook een Geekbench-score opgedoken van de iPhone 12 Pro. Geekbench is een testprogramma dat laat zien hoe snel een telefoon is. Tijdens single-core taken scoort de iPhone 12 Pro ongeveer net zo hoog als de iPad Air 2020. Tijdens multi-coreprocessen behaalt de iPhone echter een veel lagere score.

Dat is opvallend omdat beide apparaten op dezelfde A14-chip draaien. Bovendien heeft de iPad Air 2020 slechts 4GB RAM. Wellicht heeft Apple de processor hoger geklokt in de iPad. Het kan ook dat de iPhone 12 Pro direct na de set-up van het toestel is getest. Dat kan resulteren in lagere scores. We zullen dus even moeten wachten op meer tests om echt conclusies te kunnen trekken.

Dit moet je weten over de iPhone 12

Wellicht de grootste vernieuwing die Apple deze week aankondigde, is de iPhone 12 mini. Dit toestel is kleiner dan de iPhone SE, maar heeft wel een groter scherm van 5,4 inch. Verder heeft de smartphone dezelfde specificaties als de normale iPhone 12. Beide telefoons hebben een nieuw, platter design. Ze draaien op de A14-chip en beschikken nu ook over een oled-scherm. Daardoor zijn de kleuren mooier en is het contrast veel beter. De toestellen hebben een normale camera een een groothoeklens.

De Pro-modellen hebben niet alleen meer RAM, maar zijn ook gemaakt van luxere materialen en beschikken over een telecamera. Die ontbreekt op de gewone iPhone 12. Ook zijn de schermen van de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max gegroeid naar respectievelijk 6,1 en 6,7 inch.

Twijfel je nog welke iPhone 12 je wit kopen? Check dan ons handige overzichtsartikel. Daarin zie je direct alle kleuren en prijzen staan.

