Een onderzoeksbedrijf heeft de productiekosten van de iPhone 12 berekend. Het nieuwste toestel is flink duurder om te maken dan een iPhone 11. Dit komt met name door 5G-onderdelen.

iPhone 12 productiekosten

Het onderzoek is uitgevoerd door Counterpoint Research. Zij hebben berekend dat de productiekosten van een iPhone 12 431 dollar bedragen, omgerekend zo’n 350 euro. Dit bedrag komt tot stand door te kijken naar de kosten van de individuele onderdelen en deze bij elkaar op te tellen. Het nieuwe toestel is 26 procent duurder om te maken dan een iPhone 11.

De iPhone 12 heeft een adviesprijs van 912,10 euro. Dit betekent dat Apple een brutowinst van ruim 560 euro op een toestel maakt. De daadwerkelijke winst ligt vermoedelijk echter een stuk lager. Alle kosten voor onderzoek, ontwikkeling, marketing en logistiek zijn niet in het bedrag van 431 dollar meegerekend.

5G heeft een prijskaartje

Met name de toevoeging van 5G kost Apple een hoop geld. Volgens Counterpoint Research is vooral de Amerikaanse versie van de iPhone 12 prijzig. Deze beschikt namelijk over techniek (mmWave) om de snelste versie van 5G te gebruiken. In Nederland wordt een andere versie verkocht. Deze kan niet overweg met de snelste versie van 5G.

De overstap van lcd naar oled-schermen kost Apple zo’n 23 dollar extra per toestel. Andere iPhone-onderdelen zijn juist goedkoper geworden. Het onderzoeksbureau heeft bijvoorbeeld berekend dat de A14-chip van de iPhone 12 zo’n 17 dollar goedkoper is dan de A13-variant uit de iPhone 11. Het is onbekend wat de productiekosten voor een iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max bedragen.

Over de iPhone 12

“De nieuwe standaard”, zo noemen we de iPhone 12 in onze review. Het toestel vertoont veel overeenkomsten met de duurdere Pro-iPhone, maar dan voor honderden euro’s minder. De iPhone 12 heeft onder meer een vernieuwd design, oled-scherm, MagSafe-ondersteuning en 5G. Lees alles over onze ervaringen in de iPhone 12 review, of kijk de videoversie hieronder.