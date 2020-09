De iPhone 12 krijgt een nieuwe processor: de A14 Bionic. Deze werd afgelopen september-evenement tussen neus en lippen door aangekondigd en maakt zijn debuut op de nieuwe iPad Air. In dit artikel staan we stil bij de verbeteringen van de iPhone 12-processor.

Maak kennis met A14, de iPhone 12-processor

Geen iPhone 12, maar wel nieuwe iPads en Apple Watches tijdens afgelopen Apple september-evenement. Het bedrijf legde er zelf geen nadruk op, maar de iPad Air 2020 wordt aangedreven door een spiksplinternieuwe processor: de A14 Bionic. De opvolger van de A13 Bionic gaat ook het kloppend hart van de iPhone 12-serie vormen. Dit moet je weten over de A14, Apples nieuwste processor.

iPad Air 2020

1. Nieuwe techniek

De A14 Bionic is Apples eerste chip die gemaakt is op basis van 5 nanometer-techniek. Dit klinkt heel technisch, maar het komt erop neer dat de belangrijke onderdelen van de chip (zoals transistors) compacter zijn geworden.

Dat is fijn, want op die manier kunnen er meer onderdelen op een even grote ruimte worden geplaatst. De A14-chip is hierdoor een stuk krachtiger (en energiezuiniger) dan de A13-processor, die op basis van 7 nanometer is gemaakt. Laatstgenoemde is het kloppend hart van de iPhones uit 2019: de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

2. Zes kernen

Over kracht gesproken, de A14 heeft net als zijn recente voorgangers in totaal zes kernen. Naar eigen zeggen is de opvolger van de A13 Bionic een kleine 20 procent krachtiger geworden. Tijdens alledaags gebruik merk je hier echter waarschijnlijk weinig van.

De ‘cores’ werken namelijk los van elkaar. Ben je een beetje aan het WhatsAppen of kijk je een YouTube-filmpje? Dan maak je gebruik van de vier ‘gewone’ processorkernen. Moet je iPhone 12 flink aan de bak, bijvoorbeeld omdat je een grafisch zware game speelt? Dan worden de twee krachtigste cores aan het werk gezet.

3. Nieuwe grafische processor

De A14 is een zogeheten System on a Chip (SoC). Hierbij worden meerdere belangrijke (smartphone-)onderdelen – zoals een processor, geheugen en grafische kaart – op één compacte chip geplaatst. Dankzij SoC’s worden laptops, tablets en smartphones steeds dunner.

Over die grafische kaart, ook wel gpu genoemd, gesproken: volgens Apple is die van de A14 zo’n 10 procent krachtiger dan de gpu van de A13. Wat we hier in de praktijk van gaan merken moet nog blijken, maar in theorie is de iPhone 12 dus beter geschikt om bijvoorbeeld mee te gamen.

Conceptafbeelding van de iPhone 12

4. Verbeterde Neural Engine

Ook flink verbeterd: de Neural Engine. Dit onderdeel is al sinds de iPhone X uit 2017 te vinden op Apple-smartphones, maar wordt steeds belangrijker. Je gebruikt de Neural Engine namelijk voor het uitvoeren van allerlei kunstmatige intelligentie-taken. Dit klinkt misschien abstract, maar iedere keer wanneer je de hulp van spraakassistent Siri inschakelt maak je dus gebruik van de chip.

De Neural Engine van de A14-chip heeft 16 kernen: een verdubbeling ten opzichte van de 8 cores uit de A13-chip. Wederom moet nog blijken wat we hier precies aan hebben, maar in theorie kan de iPhone 12 dus veel meer berekeningen tegelijkertijd uitvoeren, met alle voordelen van dien.

Op naar de iPhone 12

Voor de eerste keer in jaren heeft Apple geen nieuwe iPhones aangekondigd tijdens het september-evenement. Dat het bedrijf met nieuwe smartphones bezig is, is echter geen groot geheim.

Apple bevestigde onlangs namelijk al dat de volgende generatie “een paar weken later” dan gebruikelijk in de winkels ligt. We verwachten daarom dat de iPhone 12 op z’n vroegst half/eind oktober in de winkels ligt. Het evenement vindt waarschijnlijk eerder plaats, rond begin oktober.

Apple is achter de schermen bezig met vier nieuwe toestellen (in plaats van de gangbare drie): iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone 12 mini.

Apple is achter de schermen bezig met vier nieuwe toestellen (in plaats van de gangbare drie): iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone 12 mini.

Wil je meer weten over de nieuwe toestellen? Check dan onderstaande video waarin iPhoned-redacteur Lars je kort bij praat over alle verwachte vernieuwingen van de iPhone 12.