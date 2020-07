De iPhone 12 Pro (Max) krijgt flink meer werkgeheugen dan zijn voorganger, aldus een nieuw gerucht. Ook is er een nieuwe video opgedoken waarin de vermeende nieuwe iPhones te zien zijn.

Gerucht: iPhone 12 Pro werkgeheugen bekend

De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen flink meer werkgeheugen aan boord, zo meldt L0vetodream. Dit anonieme Twitter-account deelt regelmatig juiste beweringen over onaangekondigde Apple-producten en stelt nu dat de opvolgers van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max 6GB werkgeheugen krijgen. Dat is 2GB meer dan de huidige duurste Apple-toestellen.

Werkgeheugen zorgt ervoor dat je apps op de achtergrond kunt draaien zonder ze compleet af te hoeven sluiten. Meer werkgeheugen (ook weleens RAM genoemd) zorgt er dan ook voor dat je sneller kunt wisselen tussen openstaande applicaties, zonder dat je toestel traag wordt.

Volgens de anonieme Twitteraar verandert er voor de opvolger van de iPhone 11 maar weinig. De iPhone 12 krijgt volgens L0vetodream 4GB aan RAM mee, net zoveel als het huidige instapmodel. Deze capaciteit geldt ook voor de kleinere versie van de iPhone 12, die volgens de geruchtenmolen iPhone 12 mini heet.

‘Conceptvideo laat iPhone 12 zien’

Verder is er een nieuwe video op YouTube verschenen waarin de vermeende iPhone 12 te zien is. Alhoewel het voorlopig bij een concept blijft en de telefoons pas dit najaar onthuld worden, is de video in lijn met de meest betrouwbare geruchten. We zien onder meer de dubbele cameralens van de iPhone 12 voorbijkomen, de iets smallere notch en de mogelijkheid om andere apparaten op te laden.

Verrassend genoeg claimt de video dat de iPhone 12 in verschillende frisse kleurtjes verschijnt. Dat gerucht hebben we nog niet voorbij horen komen, maar het zou niet de eerste keer zijn dat Apple dit doet. De iPhone XR uit 2018 was bijvoorbeeld ook in meerdere zomerse kleuruitvoeringen beschikbaar.

Onthulling dit najaar

Onthulling dit najaar

Het heeft er alle schijn van dat Apple dit najaar vier nieuwe telefoons aankondigt: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Dit betekent dat er één model bij komt, een kleinere uitvoering van het reguliere instapmodel.