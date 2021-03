De iPhone 12 Pro Max heeft Apples beste camerasysteem ooit. Maar hoe verhoudt het toestel zich tot de concurrentie? In deze camera shootout nemen twee giganten het tegen elkaar op: de iPhone 12 Pro Max vs de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Lees verder na de advertentie.

Camera: iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra

Voor veel mensen zijn de camera’s bij aanschaf van een nieuwe smartphone erg belangrijk. Apple heeft de iPhone 12 Pro Max dan ook flinke upgrades gegeven op dit gebied. De primaire sensor is een stuk groter, wat voor gedetailleerdere foto’s moet zorgen. Ook is de stabilisatie van deze lens verbeterd. Maar kan de beste iPhone op tegen het toptoestel van de voornaamste concurrent? In deze camera shootout kijken we naar de foto’s van de iPhone 12 Pro Max vs de Samsung Galaxy S21 Ultra!

Camera shootout: iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra Primaire camera Ultragroothoeklens Zoomlenzen Conclusie

Primaire camera

De iPhone 12 Pro Max gebruikt – net als zijn voorganger – een primaire lens van 12 megapixel. De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een resolutie van maar liefst 108 megapixel, maar verkleint deze normaal gesproken ook tot 12 megapixel. Laten we de foto’s eens vergelijken.

iPhone

Galaxy

Als het zonnetje schijnt, zie je eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen beide smartphones. De iPhone zet de kleuren wel wat steviger aan. Dat is opvallend, want vroeger stonden telefoons van Samsung juist bekend om hun oververzadigde foto’s. De fabrikant heeft de laatste jaren duidelijk aan de software gesleuteld om meer realistische plaatjes af te leveren.

iPhone

Galaxy

Het beeld verschuift dramatisch als er meer bewolking in de lucht hangt. Foto’s die je maakt met de iPhone hebben dan vaak een wat bruinige, warme gloed. Dat ziet er soms aantrekkelijk uit, maar erg realistisch is het niet. De koelere foto van de S21 Ultra komt veel dichter bij hoe de kleuren er in werkelijkheid uitzagen.

iPhone

Galaxy

Beide toestellen beschikken uiteraard over een portretfunctie. Die kun je niet alleen gebruiken voor mensen, maar ook om bijvoorbeeld bloemen te fotograferen. De iPhone levert doorgaans iets aantrekkelijkere plaatjes op, met meer detail in de bladeren en een natuurlijker ogende achtergrondonscherpte.

12 vs 108 megapixel

iPhone

Galaxy

Als gezegd heeft de Samsung Galaxy S21 Ultra een 108 megapixel-camera. Hoewel je normaal gesproken foto’s maakt van 12 megapixel, is het natuurlijk wel mogelijk om de volledige resolutie te benutten. Bovenstaande plaatjes zijn crops van de eerste foto’s in dit artikel. Het is duidelijk dat de Galaxy in deze modus véél meer detail vastlegt dan de iPhone.

Houd er wel rekening mee dat 108 megapixel-bestanden erg groot zijn en zelfs de snelle S21 Ultra behoorlijk laten stotteren.

Nachtmodus

iPhone

Galaxy

Zowel de iPhone 12 Pro Max als Samsung Galaxy S21 Ultra beschikken over een nachtmodus. Daarmee optimaliseert de camera beelden die je maakt bij weinig licht. Dat gaat de smartphones goed af, maar je ziet wel duidelijk verschillen. Samsung doet er alles aan om overbelichte delen donkerder te maken en om schaduwen juist op te trekken. Apple is daarin minder agressief. De hemel is in bovenstaande foto’s bijvoorbeeld vrijwel zwart op de iPhone, terwijl de Galaxy hem iets lichter heeft gemaakt.

iPhone

Galaxy

Als we inzoomen, ziet de iPhone er iets beter uit dan de Galaxy. De woorden op het bord zijn duidelijk scherper. Wel is de lamp links volledig overbelicht, terwijl de Galaxy daar nog wat detail uit weet te persen. Je kunt op de Samsung overigens geen 108 megapixel-foto’s maken als je de nachtmodus gebruikt.

iPhone

Galaxy

Op deze foto’s zien we een soortgelijk beeld. De schaduwen van het flatgebouw rechtsboven zijn beter zichtbaar op de S21 Ultra, al is het verschil niet dramatisch. Opnieuw ziet de foto van de iPhone er een stuk verzadigder uit.

Ultragroothoeklens

iPhone

Galaxy

Voor deze camera shootout kijken we natuurlijk ook naar de ultragroothoeklenzen. Die van de iPhone is nog iets wijder dan van de Galaxy, maar daar zul je in de praktijk weinig van merken. Wat wel weer direct opvalt is het verschil in kleur. Apple houdt van warme tinten, zelfs als de foto daardoor niet erg realistisch overkomt. Het kiekje van de Samsung is veel neutraler.

iPhone

Galaxy

Soms leveren die oververzadigde kleuren overigens wél een mooie plaat op. Het blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar de foto die de iPhone van de Utrechtse Oudegracht maakte is wat ons betreft levendiger dan die van de Samsung. Hij is ook beter belicht. Bovendien valt op dat de ultragroothoeklens van de S21 Ultra in de hoeken niet erg scherp is.

Nachtmodus

iPhone

Galaxy

Ook als je fotografeert met de ultragroothoeklenzen kun je gebruikmaken van de nachtmodus. Deze sensoren zijn veel kleiner van die van de primaire camera, waardoor de resultaten ook minder goed zijn. Het kan echter spectaculaire composities opleveren. De verschillen tussen beide toestellen zijn niet erg groot en sluiten aan bij wat we eerder zagen: de foto van de iPhone is iets warmer, de Galaxy toont meer details in de schaduwen.

Zoomlenzen

De iPhone 12 Pro Max heeft een telecamera waarmee je 2,5 keer zonder kwaliteitsverlies in kunt zoomen. De Samsung Galaxy S21 Ultra biedt twee van dit soort lenzen aan. Met de eerste kun je het beeld 3x dichterbij halen, met de andere maar liefst 10x.

iPhone

Galaxy

Als we de zoomlens van de iPhone vergelijken met de ‘korte’ telecamera van de Samsung zien we het inmiddels vertrouwde beeld: warme kleuren op de iPhone, koelere tinten op de S21 Ultra. Qua scherpte ontlopen beide lenzen elkaar nauwelijks.

iPhone

Galaxy

De Galaxy S21 Ultra slaat de iPhone echter volledig knockout als je het beeld nog dichterbij wil halen. De foto van de paarden hierboven is genomen met de 10x zoomlens op de Samsung. Om een soortgelijk kiekje te kunnen schieten met de iPhone moesten we digitaal inzoomen. Dat levert een erg korrelig plaatje op.

Conclusie iPhone 12 Pro- vs Samsung S21 Ultra-camera

De conclusie van deze shootout is een lastige. Beide smartphones hebben uitstekende camera’s en je voorkeur zal deels afhangen van wat voor soort foto’s je maakt. De iPhone 12 Pro Max schiet mooiere platen bij weinig licht en heeft een betere portretmodus. Ook over de kwaliteit van de groothoeklens zijn we te spreken.