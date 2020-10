Heb je nu een iPhone 11 Pro en twijfel je of je moet overstappen? In dit artikel zetten we de beste iPhones van 2019 en 2020 tegenover elkaar en geven we een aankoopadvies. Dit is de allesomvattende iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro-vergelijking.

Vergelijking: iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro

Er zijn veel verschillen tussen de iPhone 11 en iPhone 12, maar hoe zit het eigenlijk met de Pro-modellen van vorig jaar en nu? In deze vergelijking zetten we de iPhone 12 Pro en iPhone 11 Pro tegenover elkaar. Uiteraard concluderen we met een aankoopadvies.

1. Groter scherm en stevigere behuizing

2020 is een belangrijk jaar voor het scherm van de ‘normale’ iPhones, maar minder voor de Pro-varianten. De iPhone 12 (en iPhone 12 mini) maken namelijk de overstap naar oled. Bij de Pro-iPhones zijn de verschillen kleiner, omdat ze nog steeds een oled-display hebben.

Wel is de 12 Pro groter dan zijn voorganger. Hij is namelijk van 5,8 naar 6,1 inch gegroeid. Extra fijn is dat de behuizing ongeveer even groot is gebleven. Dat komt omdat de iPhone 12 Pro minder grote schermranden heeft, ook wel bezels genoemd. De pixeldichtheid is ongeveer gelijk gebleven, dus de schermen van de 11 Pro en 12 Pro zijn ongeveer even scherp.

iPhone 12 Pro

iPhone 11 Pro

Wel nieuw: Keramisch Schild. Apple heeft alle iPhone 12-telefoons uitgerust met een speciaal, duurzaam laagje op de voorkant. Naar eigen zeggen beschermt dit Ceramic Shield de iPhone 12 (Pro) tot wel 4 keer beter bij valpartijen. Bijkomend voordeel is dat de 12 Pro waterbestendig is tot 6 meter (en maximaal een halfuur); de 11 Pro verdrinkt als je dieper gaat dan 4 meter.

Verder heeft de hele iPhone 12-serie een fris, maar herkenbaar design gekregen. De nieuwe toestellen hebben namelijk een ‘plat’ scherm en een hoekig, metalen frame. Zodoende lijken de toestellen op een combinatie van de Apple-toestellen van weleer, zoals de iPhone 5S, en de recente iPad Pro-tablets. Ook kunnen de iPhone 12-telefoons overweg met MagSafe, Apples nieuwe magnetische oplaadtechniek.

iPhone 12 Pro-scherm : 6,1 inch-oled-paneel in behuizing van 146,7mm (hoogte) x 71,5mm (breedte) x 7,4mm (dikte)

: 6,1 inch-oled-paneel in behuizing van 146,7mm (hoogte) x 71,5mm (breedte) x 7,4mm (dikte) iPhone 11 Pro-scherm: 5,8 inch-oled-paneel in behuizing van 144mm (hoogte) x 71,4mm (breedte) x 8,1mm (dikte)

2. Snel, sneller, snelst

Alle iPhone 12-telefoons zijn uitgerust met de A14 Bionic-processor, het kloppend hart van de toestellen. Deze is fiks sneller dan de A13-chip, die de iPhone 11-serie aanstuurt. Jammer genoeg is de accuduur van de nieuwe iPhone er wel iets op achteruit gegaan. Volgens Apple kan de 12 Pro namelijk tot 17 uur onafgebroken video’s afspelen tot hij uitvalt: de 11 Pro houdt het 1 uur langer vol.

Over hardware gesproken: ook de standaard hoeveelheid opslagcapaciteit heeft een upgrade gekregen. De iPhone 12 Pro heeft namelijk standaard 128GB opslag aan boord; de voorganger begint bij 64GB. De overige opslagcapaciteiten blijven gelijk. Je kunt dus zowel de 12 Pro als de 11 Pro met 256 of 512GB op de kop tikken.

3. Klaar voor 5G

Bijkomend voordeel van de A14-processor is dat de iPhone 12-serie over 5G beschikt. De opvolger van 4G rolt de komende jaren landelijk uit in Nederland en is nu al op bepaalde plekken te gebruiken.

De grote snelheidswinst laat nog tot 2022 op zich wachten, maar met de iPhone 12 Pro ben je alvast voorbereid op de toekomst. De iPhone 11 Pro kan maximaal 4G aan. Wil je weten waarom 5G pas in 2022 écht snel wordt? Check dan onderstaande video:

4. Camera’s

De ‘normale’ iPhone en de Pro-modellen kruipen in 2020 dichter naar elkaar toe dan ooit tevoren. Het grootste verschil zit ‘m dan ook vooral in de camera’s. Dat geldt ook wanneer we het nieuwe toestel vergelijken met de 11 Pro. Beide Pro’s hebben drie camera’s op de achterkant, maar de 12 Pro plakt daar nog een heuse LiDAR-sensor aan vast.

Deze kennen we van de iPad Pro en leent zich met name voor (nachtelijke) portretfotografie. LiDAR is namelijk in staat om heel nauwkeurig dieptes te registreren en hier vervolgens het beeld op aan te passen. De iPhone 12 Pro heeft dus ook een fotografisch streepje voor als het op snelle autofocus en allerlei augmented reality-toepassingen aankomt.

Verder kan de iPhone 12 Pro hdr-video’s opnemen in Dolby Vision met maximaal 60 frames per seconde (fps). De iPhone 11 Pro kan niet met die filmstandaard overweg. Hetzelfde geldt voor ProRAW, Apples nieuwe marketingnaam om in RAW-formaat te fotograferen: de iPhone 12 Pro kan dit namelijk wel. Tot slot kun je met de nieuwe Pro’s Timelapse-video’s in de Nachtmodus maken.

Tot slot is ook aan de selfiecamera gesleuteld. Die van de iPhone 12 Pro (Max) beschikt namelijk over Nachtmodus en Deep Fusion, een slimme techniek om foto’s die een tikkeltje onderbelicht zijn fraaier te maken. Bovendien kun je met de voorste camera van de 12 Pro (Max) hdr-video’s opnemen in Dolby Vision met maximaal 30 fps en FaceTime-gesprekken in full-hd voeren. Die functies ontbreken op de 11 Pro en 11 Pro Max.

iPhone 12 Pro camera’s : Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner

: Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner iPhone 11 Pro camera’s: Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel)

5. Prijzen

De iPhone 12 Pro is net zo duur als zijn voorganger en begint dus bij 1159 euro. Bijkomend voordeel is dat je dus wel standaard 128GB aan opslagruimte hebt, in plaats van 64GB. De versies met meer opslag gaan uiteraard tegen een meerprijs over de toonbank. Dit zijn de prijzen van de iPhone 12 Pro:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

De iPhone 11 Pro is officieel niet meer verkrijgbaar: Apple heeft het toestel uit het assortiment geschrapt. De beste iPhone van 2019 is echter nog bij veel webshops en providers verkrijgbaar. Zij verkopen hun resterende voorraden immers uit. Een blik in de iPhone 11 Pro-prijsvergelijker van iPhoned leert ons dat hij tegenwoordig ongeveer 900 euro kost.

Aankoopadvies

De verschillen tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 12 Pro zijn een stuk minder groot dan tussen de iPhone 11 en iPhone 12. De nieuwe Pro is dan ook eerder een evolutie dan een revolutie. Een algemeen aankoopadvies geven is altijd lastig, maar voor de meeste iPhone 11 Pro-bezitters is er weinig reden om over te stappen naar de opvolger.

Wil je echter per se 5G gebruiken? Erger je je aan de schermranden van de iPhone 11 Pro, of ben je een veeleisende gebruiker en wil je aan de slag met de nieuwe camerafuncties en kersverse LiDAR-scanner van de nieuwe Pro? Dan is het de moeite waard om over te stappen naar de iPhone 12 Pro. Het is immers de beste iPhone die je op het moment kunt kopen.

iPhone 12 Pro kopen

De iPhone 12 Pro is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten, maar de levertijden lopen snel op. Ons levertijd-artikel wordt dagelijks ververst zodat jij weer waar het toestel (niet) op voorraad is.

Een losse iPhone 12 Pro begint dus bij 1159 euro. Bij een iPhone 12 Pro met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Hij is verkrijgbaar in vier kleuropties: Goud, Grafiet, Oceaanblauw en Zilver. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

iPhone 11 Pro kopen

De iPhone 11 Pro is dus officieel niet meer bij Apple verkrijgbaar, maar veel webshops en providers kunnen het toestel nog gewoon leveren.

Een losse iPhone 11 Pro begint bij ongeveer 900 euro. Bij een iPhone 11 Pro met abonnement kun je dit alsnog forse aankoopbedrag in maandelijkse termijn aflossen. Je kunt kiezen uit vier kleuren: Goud, Middernachtgroen, Spacegrijs en Zilver. Via onderstaande prijsvergelijker vind je snel en makkelijk de beste deal voor jouw situatie.

