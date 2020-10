De camera’s van de iPhone 12 en 12 Pro hebben een aantal verbeteringen gekregen ten opzichte van hun voorgangers. Dit zijn de beste nieuwe functies.

iPhone 12 (Pro) camera: Dit zijn de 7 nieuwe functies en verbeteringen

Tijdens het Apple-event van 13 oktober presenteerde Apple vier nieuwe iPhones. De iPhone 12 is de opvolger van de iPhone 11 en er kwam een kleine versie bij met dezelfde specs: de iPhone 12 mini. De mini heeft exact dezelfde camera als zijn grote broer.

Ook de iPhone 11 Pro-modellen kregen een opvolger. Behalve een nieuw ontwerp en extra sterk scherm zijn ook de camera’s van de iPhone 12 Pro en Pro Max verbeterd. We zetten alle vernieuwingen van de iPhone 12-camera’s op een rij.

1. Nachtmodus en Deep Fusion

De iPhone 12 en iPhone 12 mini hebben net als de iPhone 11 een groothoeklens en een ultragroothoeklens. De Nachtmodus van de iPhone 11 werkte echter niet in alle lenzen, maar daar is nu verandering in gekomen. Alle lenzen, dus zowel de groothoeklens als de ultra groothoeklens, hebben nu Nachtmodus. Ook met de selfiecamera werkt de Nachtmodus nu.

Daarnaast is de Nachtmodus een stuk verbeterd: de primaire camera kan nu 27 procent meer licht vangen, waardoor je in een donkere ruimte nog meer kleur en detail kan vangen in een kiekje. Ook de Deep Fusion-functie is aangepakt. Daardoor kun je ook meer detail vastleggen in ruimtes die iets minder goed verlicht zijn, maar niet donker genoeg voor de Nachtmodus.

2. Smart HDR 3

Sinds de komst van de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR beschikken iPhone-camera’s over Smart HDR. Kort gezegd zorgt Smart HDR ervoor dat je foto’s mooier worden, zonder dat je hierover hoeft na te denken. De kleuren worden achteraf automatisch aangepast.

Met name foto’s waarbij veel contrast aanwezig is, zoals een blauwe lucht met daarvoor een persoon, gaan er door de nieuwe technologie op vooruit. De cameratechniek is met de iPhone 12 nog een stuk verbeterd, waardoor je foto’s er nog mooier uitzien, zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen.

3. Zoomfunctie

De iPhone 12 (mini) krijgt dezelfde ‘zoomfunctie’ als de iPhone 11 Pro (Max). Met de camera van de 11 Pro kun je namelijk twee keer inzoomen zonder dat daar kwaliteit bij verloren gaat. Bij de iPhone 12 en 12 mini geldt dit vanaf het meest uitgezoomde punt, dus vanuit de groothoeklens. Er is geen telelens, dus echte optische zoom is er niet bij.

De camera van de iPhone 12 Pro en Pro Max doet er nog een schepje bovenop: met de telelens kan de iPhone 12 Pro vier keer inzoomen vanaf het verst uitgezoomde punt. De iPhone 12 Pro Max spant de kroon: het nieuwe toestel kan wel vijf keer inzoomen zonder dat je onderwerp er minder scherp door wordt.

4. Verbeterde Portretmodus en video

De camera van de iPhone 12-toestellen is nu beter in het vervagen van de achtergrond in de Portretmodus. Op die manier zien je foto’s er nog professioneler uit. De iPhone 12 Pro (Max) is door middel van machine learning nog beter in het onderscheiden van de achtergrond en het onderwerp.

Ook de kwaliteit van video’s is verbeterd in de iPhone 12-serie. Het is vanaf nu mogelijk om 4K-hdr-video’s te maken met Dolby Vision. Zo worden bijvoorbeeld ook meerdere tinten van kleuren vastgelegd, waardoor je meer details ziet en de kleuren nog sprekender worden.

5. LiDAR-scanner van de iPhone 12 Pro (Max)

Dankzij de nieuwe LiDAR-scanner kun je met de iPhone 12 Pro (Max) heel goed plaatjes in het donker schieten. Het scherpstellen in het donker zou wel zes keer sneller moeten gaan.

Behalve de autofocus heeft de LiDAR-sensor nog een belangrijke functie. De sensor berekent hoe lang het duurt tot licht weerkaatst van verschillende objecten in de ruimte. Daardoor kan de diepte van de ruimte en voorwerpen razendsnel worden berekend, wat ideaal is voor augmented reality.

Omdat de scanner heel precies berekent waar wat staat, kan de iPhone 12 Pro (Max) heel goed digitale objecten in de ruimte plaatsen. Zo kun je makkelijk checken of een schilderij in je huis past, of hoe die nieuwe schoenen je staan voordat je het écht in huis haalt.

De LiDAR-scanner van de iPhone 12 Pro (Max) verbetert ook de Nachtmodus: zelfs portretten kunnen nu in de Nachtmodus gemaakt worden.

6. Sensorstabilisatie

Een extra vernieuwing aan de iPhone 12 Pro (Max) camera is sensorstabilisatie. De iPhone 12 (mini) heeft net als de iPhone 11-serie alleen optische beeldstabilisatie, maar de sensor van de Pro Max beweegt nu mee om foto’s scherper te maken.

Vooral als je niet veel licht hebt of het onderwerp van je foto veel beweegt, is het lastig om geen bewogen (en daardoor onscherpe) foto te krijgen. De sensorstabilisatie helpt je een handje door snel mee te bewegen, zodat het makkelijker wordt om actiefoto’s te schieten.

7. Apple ProRAW

Deze functie is er nog niet, maar kunnen we binnenkort wel terugvinden in de iPhone 12 Pro camera: Apple ProRAW. Als je een ‘gewone’ foto maakt vindt er altijd wat compressie plaats, zodat het fotobestand niet te groot wordt. Apple introduceert met ProRAW een nieuw fotoformaat waarbij er geen enkele compressie plaatsvindt. Dat is vooral handig als je de foto nog veel wil gaan bewerken: dat kun je het beste doen voordat je de afbeelding kleiner maakt om de hoge kwaliteit zo veel mogelijk te behouden.

De bestanden zijn daardoor wel een stuk groter, waardoor ze ook veel ruimte innemen op je iPhone. Daarom is het verstandig om alleen in ProRAW te schieten als je van plan bent om de foto nog uitgebreid te gaan bewerken. Het is nog niet duidelijk wanneer deze functie er komt voor de high-end modellen van de iPhone 12-serie.

