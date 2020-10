De eerste reviews van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn online verschenen. In deze round-up zetten we de (zeer positieve) beoordelingen van internationale techwebsites op een rijtje.

iPhone 12 (Pro) review round-up

Deze vrijdag kunnen Nederlanders met de iPhone 12 en iPhone 12 Pro aan de slag, maar een aantal Amerikaanse websites hebben nu al hun reviews van de nieuwe Apple-telefoons gepubliceerd.

De gemene deler in deze beoordelingen? Ze zijn razend positief. Reviewers spreken onder meer van een “nieuw tijdperk voor Apple” en geven aan dat het instapmodel en de Pro-versie dit jaar “dichter bij elkaar liggen dan ooit tevoren”. In deze iPhone 12 (Pro) review round-up vatten we samen wat de eerste conclusies van gerenommeerde buitenlandse media zijn.

The Verge

The Verge is ontzettend enthousiast over de nieuwe Apple-telefoons. Zowel het instapmodel als de Pro-variant krijgen dan ook een rapportcijfer van 9 mee. Men is vooral te spreken over het vernieuwde design, de uitstekende camera’s, het feit dat ook het instapmodel nu een oled-scherm heeft en de terugkeer van MagSafe.

De Amerikaanse techwebsite is wel kritisch op 5G. Men vindt het een leuke toevoeging, maar geen “killer feature”. Bovendien hekelt men de bombastische manier waarop Apple de ondersteuning voor de opvolger van 4G aankondigde, terwijl 5G in grote gedeeltes van de wereld nog niet optimaal werkt. Tot slot is The Verge (met name) kritisch op het prijskaartje van de iPhone 12. De iPhone 11-opvolger is namelijk duurder geworden.

Engadget

Ook Engadget is enthousiast over de opvolgers van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Volgens de website is het gat tussen het instapmodel en de Pro-versie dit jaar kleiner dan ooit tevoren. Men is dan ook heel duidelijk in haar eindoordeel. Voor de meeste mensen is de iPhone 12 dé beste koop.

Sterker nog, volgens de site staat de iPhone 12-serie symbool voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Apple: die van gelijkwaardigheid. Enkel wanneer je heel met fotografie en filmen in de weer bent, moet je volgens Engadget de Pro-iPhone overwegen. Deze trekt namelijk zonder twijfel aan het langste eind als het op fotokwaliteit aankomt, aldus de website.

CNET

Tot slot steekt ook CNET de loftrompet af. De techwebsite omschrijft de iPhone 12 en 12 Pro als “simpelweg uitzonderlijk”. Men is vooral te spreken over het feit dat alle iPhone 12-telefoons over 5G beschikken, hetzelfde design hebben en de camera’s erop vooruit zijn gegaan, hetzij via softwarematige trucjes.

Verder is CNET heel enthousiast over de terugkeer van MagSafe en de fotokwaliteit van de iPhone 12 (Pro) bij weinig natuurlijk licht. Minpuntjes zijn er ook. De site vindt het bijvoorbeeld jammer dat het instapmodel van de iPhone 12 slechts 64GB opslagcapaciteit heeft. Ook het prijskaartje is volgens de site een tikkeltje aan de hoge kant.

Eind deze week in Nederland

De iPhone 12-serie komt in twee fases uit. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn inmiddels te bestellen en wanneer je er afgelopen vrijdag vroeg bij was, krijg je deze vrijdag een exemplaar geleverd. Op 6 november gaan de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini in de verkoop, waarna de release een week later plaatsvindt.

