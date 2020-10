De iPhone 12 Pro wordt het high-end toestel van de vierdelige iPhone-serie die Apple dit jaar uitbrengt. De Pro wordt tevens de beste iPhone van 2020 en het toestel waar ik op zit te wachten.

Waarom de iPhone 12 Pro in mijn ogen de beste iPhone van dit jaar wordt

De iPhone-familie krijgt er dit jaar maar liefst vier nieuwe leden bij. Apple brengt dit jaar voor het eerst vier iPhone-modellen uit: de iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

De iPhone 12 Pro Max lijkt me met een 6,7 inch-scherm ietwat aan de grote kant, maar de verwachtingen van de high-end iPhone 12 Pro hebben mijn enthousiasme aangewakkerd. Dit zijn de drie belangrijkste redenen.

1. Verbeterde camera met LiDAR-sensor

De grootste reden waarom mijn keuze op de iPhone 12 Pro valt, is de camera. Net als de iPhone 11 Pro krijgt de 12 Pro drie cameralenzen. Daar wordt nu echter nog een LiDAR-sensor aan toegevoegd. De sensor maakte zijn intrede toen de iPad Pro 2020 werd uitgebracht en zorgt ervoor dat de camera de afstand tussen het toestel en een object of persoon heel nauwkeurig kan meten.

Door deze sensor wordt diepte dus heel precies ingeschat, wat de kwaliteit van de Portretmodus flink verbetert. Bij de iPhone 11 Pro komen er in de Portretmodus nog wel eens wazige plekjes waar ze niet horen. Door de LiDAR-sensor hoop ik dat dit verleden tijd is.

Bovendien zorgt de sensor ervoor dat augmented reality (AR)-apps extra goed werken met de iPhone 12. Aangezien AR steeds meer gebruikt wordt, zal de technologie van de iPhone 12 in dit opzicht nog jaren mee kunnen.

2. Groter en verbeterd scherm

Ook interessant is het grote scherm van de Pro-variant. Het 6,1 inch-display wordt groter dan het 5,8 inch-scherm van zijn voorganger, de iPhone 11 Pro. Toch wordt het toestel zelf naar verwachting niet veel forser, maar weet Apple de schermranden te verkleinen.

Als het bedrijf uit Cupertino ook nog eens een ProMotion-scherm in de mix gooit, kan het niet figuurlijk gezien niet meer stuk. Huidige iPhones hebben een ververssnelheid van 60 frames per seconde, maar een ProMotion-display zou zorgen voor een verdubbeling. Toch blijft dat nog maar de vraag. De verwachtingen verschillen: er zijn namelijk ook bronnen die beweren dat de iPhone 12 (Pro) ‘gewoon’ een 60Hz-display krijgt.

3. Mogelijke 5G-ondersteuning

Als er één nieuwe iPhone 5G gaat ondersteunen, dan zal het ongetwijfeld de iPhone 12 Pro zijn. Naast de camera is ook dat een belangrijke reden waarom ik deze iPhone van de vier toestellen in 2020 zou kiezen.

Het blijft echter onduidelijk of dit het geval is. De ene bron claimt dat alle vier de toestellen 5G-ondersteuning krijgen, anderen geven aan dat Apple twee versies uitbrengt (mét en zonder 5G), terwijl weer anderen claimen dat het bedrijf pas later overstapt op 5G.

Meer over de iPhone 12 Pro

Heel lang hoeven we waarschijnlijk niet meer op de nieuwe iPhones te wachten. Volgens gelekte informatie zou Apple een iPhone 12-event organiseren op 13 oktober, waar de vier toestellen eindelijk worden gepresenteerd.

Als alle toestellen tegelijk in de verkoop gaan, zal de pre-order vervolgens op 16 oktober starten en worden de eerste exemplaren een week later geleverd. Volgens geruchten ligt de nieuwe iPhone 12 Pro dan vanaf 1159 euro in de winkel.

Wij volgen natuurlijk alle nieuwtjes op de voet en als het zover is zit de redactie van iPhoned er natuurlijk weer klaar voor om live verslag te doen.