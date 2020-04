De iPhone 12 Pro krijgt een flink smallere notch dan zijn voorganger. Ook het thuisscherm wordt een stuk praktischer, want je kunt straks widgets toevoegen.



‘Notch van iPhone 12 Pro wordt smaller’

Dat blijkt uit een nieuwe tekening van Twitter-gebruiker Choco_bit. Dit account laat vaker informatie over onaangekondigde Apple-producten los en liet gisteren nog van zich horen. Toen dook er een schematische tekening van de achterkant van de iPhone 12 Pro met LiDAR-scanner op. Ditmaal deelt de insider hoe de voorkant van het toestel eruitziet.

Vooral opvallend is de inkeping. Deze is namelijk een stuk smaller dan bij de huidige iPhone 11. Het speakergedeelte lijkt ongeveer even groot te zijn, maar aan beide zijden zijn de bezels juist gekrompen. Het is op basis van deze tekening, die er uitzien als een soort handleiding, lastig te zeggen, maar de notch schijnt ongeveer een derde kleiner te worden.

Verder toont het plaatje hoe het thuisscherm van iOS 14 er straks gaat uitzien. We zien een combinatie van de vertrouwde app-iconen en bredere vlakken. Misschien betekent dit dat iOS 14 ondersteuning voor widgets krijgt. Deze vlakken zorgen ervoor dat het thuisscherm interactiever en praktischer wordt. De Weer-app toont bijvoorbeeld direct hoe warm het is, zonder dat je de app zelf hoeft te openen.



Choco_bit is niet de enige die het over widget-ondersteuning voor de iPhone heeft, wat de geloofwaardigheid van dit gerucht vergroot. De broncode van iOS 14 laat zien dat Apple het toevoegen van widgets overweegt, en een concept liet al zien hoe dit er mogelijk in praktijk gaat uitzien.

Naar verwachting brengt Apple dit najaar drie nieuwe telefoons uit. De opvolger van de iPhone 11 Pro krijgt waarschijnlijk een viervoudige cameralens met oled-scherm. Qua verdere specificaties tasten we nog grotendeels in het duister. Wel weten we al het een en ander over de iPhone 12, de opvolger van het instapmodel. Lees er alles over op de iPhone 12-overzichtspagina.

