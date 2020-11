Heb je een iPhone 11 Pro Max en overweeg je zijn opvolger te kopen? Lees dan snel verder. We zetten de grootste iPhones van 2019 en 2020 tegenover elkaar. Dit is onze iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max-vergelijking.

Vergelijking: iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max

De verschillen tussen de iPhone 11 Pro en de iPhone 12 Pro zijn relatief klein. Maar hoe zit dat met de grotere varianten? In dit artikel vergelijken we de iPhone 12 Pro Max met de iPhone 11 Pro Max. We sluiten natuurlijk af met een aankoopadvies.

1. Groter scherm en een nieuw design

De iPhone 12 (en iPhone 12 mini) hebben dit jaar een oled-scherm. Dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van het lcd-paneel in de iPhone 11. De verschillen tussen de Pro-modellen zijn veel kleiner. De iPhone 11 Pro Max had al een oled-scherm en het display in de iPhone 12 Pro Max heeft ongeveer dezelfde kwaliteit. Zo is de pixeldichtheid gelijk en zien ze er dus even scherp uit.

Wel is de nieuwe Max gegroeid. Hij heeft een scherm van 6,7 inch, terwijl zijn voorganger het met 6,5 inch moest doen. Omdat de randen van het toestel wat dunner zijn, is de iPhone 12 Pro Max maar iets groter dan de 11 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

Een groot voordeel van de iPhone 12-serie is het Keramisch Schild. Door dit duurzame schermlaagje zijn de nieuwe iPhones vier keer beter beschermd tegen een val dan de modellen van vorig jaar. De iPhone 12 Pro Max is ook beter bestand tegen water. Je kunt het toestel maximaal een halfuur onderdompelen op zes meter diepte. De iPhone 11 Pro Max overleeft alleen als je niet verder gaat dan vier meter.

Apple heeft de iPhone 12-telefoons bovendien een nieuw uiterlijk gegeven. Het design doet denken aan een combinatie van de iPad Pro en iPhones van weleer, zoals de iPhone 5s. De schermen zijn nu helemaal plat en zitten in een hoekige behuizing. Daarnaast kan de iPhone 12 Pro Max overweg met MagSafe, Apples nieuwe magnetische oplaadtechniek. De 11 Pro Max kan dat niet.

iPhone 12 Pro Max-scherm : 6,7 inch oled-paneel in behuizing van 160,8mm (hoogte) x 78,1mm (breedte) x 7,4mm (dikte)

: 6,7 inch oled-paneel in behuizing van 160,8mm (hoogte) x 78,1mm (breedte) x 7,4mm (dikte) iPhone 11 Pro Max-scherm: 6,5 inch oled-paneel in behuizing van 158mm (hoogte) x 77,8mm (breedte) x 8,1mm (dikte)

2. Sneller, meer RAM en extra opslagruimte

Een nieuwe iPhone betekent een nieuwe chip. Alle iPhone 12-modellen draaien op de A14 Bionic-processor, die weer een stuk sneller is dan de A13 in de iPhone 11-serie. Bovendien heeft de iPhone 12 Pro Max 6GB werkgeheugen en de iPhone 11 Pro Max maar 4GB. Dat betekent dat de nieuwe Max beter geschikt is voor multitasken.

De accuduur van beide smartphones is volgens Apple exact gelijk. Wel heeft de iPhone 12 Pro Max standaard meer opslagcapaciteit. Het basismodel beschikt namelijk over 128GB. Met de goedkoopste iPhone 11 Pro Max krijg je ‘slechts’ 64GB om je bestanden op te bewaren. Zowel de 11 als de 12 zijn ook verkrijgbaar met 256 of 512GB opslagruimte. Dat is handig als je veel video’s of muziek op je telefoon hebt staan.

3. 5G of niet?

Een ander voordeel van de iPhone 12 Pro Max is dat de smartphone over 5G beschikt. Dit nieuwe mobiele netwerk is nu al op bepaalde plekken in Nederland te gebruiken en rolt de komende jaren verder uit. De iPhone 11 Pro Max ondersteunt alleen 4G.

De echte snelheidswinst van 5G zien we pas in 2022, maar de iPhone 12 Pro Max is in ieder geval op de toekomst voorbereid. Dat is vooral praktisch als je een aantal jaar met je nieuwe smartphone denkt te doen. In onderstaande video leggen we uit waarom 5G pas in 2022 echt op stoom komt.

4. Camera’s: goed en beter

iPhone-liefhebbers kijken ieder jaar weer reikhalzend uit naar de verbeteringen op cameragebied. Ditmaal heeft Apple de innovaties vooral in het grootste model gestopt. De verschillen tussen de camera’s van de iPhone 11 Pro Max en 12 Pro Max zijn dan ook behoorlijk fors.

Om met de overeenkomsten te beginnen: beide smartphones beschikken over een ultragroothoek-, groothoek- en telelens. Alle camera’s hebben op de iPhone 12 Pro Max nog steeds een resolutie van 12 megapixel.

De primaire (groothoek-)camera van de 12 Pro Max heeft wel een grotere sensor. Die vangt meer details, wat vooral in slechte lichtomstandigheden voor scherpere foto’s moet zorgen. Ook is deze sensor beter gestabiliseerd dan voorheen. Daarnaast kun je met de telelens nu 2,5 keer optisch inzoomen. Bij de 11 Pro Max is dat 2 keer.

De iPhone 12 Pro Max beschikt bovendien over een LiDAR-scanner. Daarmee kan de iPhone dieptes beter inschatten, vooral als het donker is. Je kunt met de nieuwe Max dan ook voor het eerst portretfoto’s schieten in de Nachtmodus. LiDAR zorgt ook voor snellere autofocus en brengt allerlei augmented reality-toepassingen binnen handbereik.

Met de iPhone 12 Pro Max kun je portretten schieten in de Nachtmodus

Over de Nachtmodus gesproken: die is nu ook beschikbaar op de ultragroothoek-camera én selfiecamera. Op de iPhone 11 Pro Max kon je hem alleen gebruiken op de normale groothoek-camera. Ook Deep Fusion is nu te gebruiken op de frontcamera. Daardoor zien iets onderbelichte selfies er beter uit.

De iPhone 12 Pro Max kan bovendien hdr-video’s filmen in Dolby Vision met maximaal 60 frames per seconde (fps). De 11 Pro Max kan dat niet. Ook Apple ProRAW is alleen beschikbaar op de nieuwe Max. Daarmee neem je foto’s in het RAW-formaat om deze achteraf beter te kunnen bewerken.

De selfiecamera van de iPhone 12 Pro Max kan overigens ook overweg met hdr-video, al is dat wel met maximaal 30 fps. Daarnaast kun je nu FaceTimen in full-hd. Beide functies ontbreken op de 11 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max camera’s : Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner

: Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner iPhone 11 Pro Max camera’s: Ultragroothoek-, groothoek- en telelens-camera (allemaal 12 megapixel)

→ Lees verder over de iPhone 12 Pro Max-cameraverbeteringen

5. Prijzen

De instapprijs van de iPhone 12 Pro Max is gelukkig onveranderd ten opzichte van de iPhone 11 Pro Max. Bovendien krijg je meer waarde voor je geld, want de standaard opslagruimte bedraagt nu 128GB. Bij de 11 Pro Max was dat nog 64GB. Als je meer opslagcapaciteit wil, moet je daar uiteraard extra voor betalen. Dit zijn de prijzen van de iPhone 12 Pro Max:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

Apple verkoopt de iPhone 11 Pro Max officieel niet meer, maar je kunt bij hem veel webshops en providers nog gewoon bestellen. De prijsvergelijker van iPhoned laat zien dat het goedkoopste model nu verkrijgbaar is vanaf ongeveer 950 euro.

Aankoopadvies

Er zijn een paar redenen om over te stappen van de iPhone 11 Pro Max naar de iPhone 12 Pro Max. Het design ziet er frisser uit, het scherm is een stukje groter en het toestel is net wat sneller. De nieuwe A14-chip en de ondersteuning voor 5G maken dat de 12 Pro Max in alle opzichten iets rapper aanvoelt.

Natuurlijk is de iPhone 11 Pro Max niet opeens een slechte of langzame smartphone. Een overstap is dan ook vooral de moeite waard als je veel waarde hecht aan de camera’s. De verbeteringen op dit vlak zijn behoorlijk groot. Schiet je veel foto’s of video’s? Dan is de iPhone 12 Pro Max absoluut een aanrader. Zo niet, dan kan de 11 Pro Max best nog een jaartje mee.

iPhone 12 Pro Max kopen

De iPhone 12 Pro Max is vanaf vandaag (6 november) te bestellen bij alle bekende verkooppunten, maar de levertijden lopen snel op. Ons levertijd-artikel wordt dagelijks ververst zodat jij weet waar het toestel (niet) op voorraad is.

Een losse iPhone 12 Pro Max begint zoals gezegd bij 1259 euro. Bij een iPhone 12 Pro Max met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Hij is verkrijgbaar in vier kleuropties: Goud, Grafiet, Oceaanblauw en Zilver. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

iPhone 11 Pro Max kopen

De iPhone 11 Pro Max is helaas niet meer bij Apple zelf verkrijgbaar, maar veel webshops en providers kunnen het toestel nog wel gewoon leveren.

Een losse iPhone 11 Pro Max begint momenteel bij ongeveer 950 euro. Bij een iPhone 11 Pro Max met abonnement kun je dit bedrag in maandelijkse termijn aflossen. Je kunt kiezen uit vier kleuren: Goud, Middernachtgroen, Spacegrijs en Zilver. Via onderstaande prijsvergelijker vind je snel en makkelijk de beste deal.

