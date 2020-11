De grootste iPhone ooit heeft niet alleen een forse behuizing, maar ook een gigantische cameramodule. Hij kan hierdoor een hoop licht opvangen en dat merk je aan de Nachtmodus-foto’s van het toestel.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 Pro Max teardown toont forse onderdelen

Dat blijkt uit de teardown van de iPhone 12 Pro Max die door iFixit online is gezet. Tijdens een zogeheten teardown wordt een smartphone compleet uit elkaar gehaald zodat we weten wat voor onderdelen erin zitten.

Met name de gigantische cameramodule valt op. De 12 Pro Max heeft bijvoorbeeld verreweg de grootste camerasensors ooit en kan daardoor erg veel licht opvangen. Volgens Apple levert de grootste iPhone ooit hierdoor tot ruim 80 procent betere foto’s af bij weinig licht, simpelweg omdat de sensors meer ruimte hebben voor het opvangen van licht.

Daarnaast heeft iFixit een röntgenscan gemaakt van de cameramodule. Hieruit blijkt onder meer dat Apple vier magneten rondom de groothoeklens heeft aangebracht. Deze magneetjes laten de lens lichtelijk bewegen, waardoor mogelijke handtrillingen tijdens het fotograferen worden gecompenseerd.

Verder valt de accuvorm van de iPhone 12 Pro Max. Die heeft met een beetje fantasie wat weg van de letter L. De ‘normale’ 12 Pro heeft een meer rechthoekige accu. Al met al geeft iFixit de iPhone 12 Pro Max een ‘repareerbaarheidscijfer’ van 6, net zo hoog als de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

Over de iPhone 12 Pro Max

De iPhone 12 Pro Max is de grootste en beste iPhone ooit. Maar, hij is dankzij zijn hoge adviesprijs slechts voor een klein publiek echt interessant. In onze review van de iPhone 12 Pro Max vertellen we waarom dit zo is. Een kleine tip van de sluier: op cameragebied blinkt het toestel uit, maar het scherm had beter gekund. Ook hebben de Pro iPhones van dit jaar last van het instapmodel: die is namelijk veel beter geworden.