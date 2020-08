Een foto van een iPhone 12 Pro Max-testmodel geeft ons een goed beeld van wat we kunnen verwachten: van 120Hz-ondersteuning tot een LiDAR-scanner en groter display.

Gelekte foto toont iPhone 12 Pro Max

Hoewel de iPhone 12, 12 Pro, Pro Max en iPhone 12 mini wat later verschijnen dan we gewend zijn, is eind augustus traditiegetrouw wel de tijd dat er hier en daar wat uitlekt. Dat is dit jaar niet anders, dankzij de bekende Apple-lekkers Jon Prosser en EverythingApplePro, die allebei foto’s van een testmodel delen.

De afgelopen maanden hebben we al tal van dummy’s en gelekte foto’s gezien van de nieuwe iPhones, maar dit is de eerste die daadwerkelijk aanstaat. Dat is belangrijk, want daardoor kunnen we dankzij een blik in de Instellingen-app meerdere geruchten bevestigen.

1. LiDAR-camera

Zo is op deze iPhone 12 Pro Max te zien dat de camera-instellingen een schakelaar heeft voor ‘Enable LiDAR CA’. Dat laat zien dat in ieder geval de Pro-iPhones dit jaar een LiDAR-dieptesensor krijgen, net zoals de iPad Pro 2020 eerder dit jaar. Daarnaast zou de camera een ‘Enhanced Night Mode’ krijgen, die speciaal bedoeld is voor mensen die hun iPhone met een statief gebruiken.

2. 120Hz ProMotion-scherm

Verderop in de Instellingen-app is er bij de scherminstellingen een nieuwe knop toegevoegd voor een ‘High Refresh Rate’. De uitleg erbij laat duidelijk zien dat de iPhone 12 Pro Max een 120Hz-display krijgt, waardoor animaties er twee keer soepeler uitzien dan op het 60Hz-scherm dat nu in de iPhones zit.

Deze zogenaamde ‘ProMotion-techniek’ is al langer op de iPad Pro beschikbaar en zorgt voor een snellere en fijnere manier om iOS te bedienen. Ook interessant is de extra optie die de ververssnelheid van het scherm automatisch aanpast aan de app die je gebruikt.

3. Groter 6,7 inch-scherm

Na de foto’s van Jon Prosser deelde ook EverythingApplePro zijn bevindingen. Op een aantal nieuwe foto’s is te zien dat het scherm een stuk groter is dan dat van de iPhone 11 Pro Max. Daardoor is er zelfs rondom de notch wat extra schermruimte beschikbaar. Dat is te zien aan de tijd, die linksboven in beeld nu ook de ruimte heeft om ‘AM’ en ‘PM’ te weergeven. Ook het batterij-icoontje ziet er anders uit.

4. Geen oplader in de doos

Tot slot bevestigen de gelekte screenshots dat de iPhone 12 dit jaar voor het eerst zonder oplader in de doos geleverd wordt. Hier hebben we al veel over gehoord, maar dit is de eerste keer dat iOS dit zelf ook benoemt. In de instellingen is te zien dat bij de accu-instellingen staat dat de ‘adapter los wordt verkocht’. Dat de iPhone voortaan zonder oplader geleverd wordt zal ongetwijfeld voor wat ophef zorgen, al kan Apple dit ook goed aanpakken. Hoe dat kan, leggen we uit in het onderstaande artikel.

Hoe betrouwbaar zijn de foto’s?

Op het eerste gezicht zien de gelekte iPhone 12 Pro Max foto’s er betrouwbaar uit, al nemen we ze wel met een korreltje zout. In het verleden heeft Jon Prosser er vaker naast gezeten en het kan natuurlijk dat iemand nep-screenshots heeft gemaakt. Toch laten de afbeeldingen stuk voor stuk dingen zien die we al eerder gehoord hebben in andere geruchten.

Waarschijnlijk zullen we dit half oktober moeten wachten om te zien of deze foto’s echt of nep zijn. Dan zal Apple de vier nieuwe 2020 iPhones uit de doeken doen. Ondertussen houden wij je uiteraard op de hoogte over alles wat met de iPhone 12 te maken heeft.