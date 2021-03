De Amerikaanse consumentenbond heeft de iPhone 12 Pro Max uitgeroepen als beste iPhone van 2021. Dit is een opvallende keuze, want normaal gesproken raadt men juist betaalbare Apple-smartphones aan.

Lees verder na de advertentie.

Onderzoek: iPhone 12 Pro Max is beste iPhone van 2021

Jaarlijks publiceert Consumer Reports een verslag met daarin de beste smartphones van het moment. Tegen de verwachtingen in prijkt de iPhone 12 Pro Max bovenaan het lijstje van beste iPhones. Normaal gesproken adviseert de Amerikaanse consumentenbond juist de meer betaalbare iPhones.

Consumer Reports is echter van mening dat de iPhone 12 Pro Max genoeg met zich meebrengt om het forse prijskaartje te rechtvaardigen. “De 12 Pro Max is duurder dan de 12 Pro, maar heeft wel een langere gebruikersduur, groter display en een betere zoomcamera”, zo valt op de website te lezen.

“Aan de andere kant, de Max-versie is een stuk zwaarder en moeilijk bedienbaar met één hand, zelfs voor mensen met lange vingers. Ben je geen liefhebber van logge smartphones, dan is de iPhone 12 Pro een betere keus”, concludeert Consumer Reports.

→ Lees ook: Tweede indruk: de iPhone 12 Pro Max na drie maanden

Opmerkelijke keuzes op Android-gebied

Het lijkt er sowieso op dat Consumer Reports dit jaar andere voorwaarden hanteert. Ook op Android-gebied raadt men namelijk een allesbehalve goedkoop toestel aan: de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Deze smartphone heeft een huidige prijs van 1029 euro.

OnePlus Nord N10 5G

Aan de onderkant van de markt adviseert Consumer Reports om een OnePlus Nord N10 5G te kopen. Dit toestel kost momenteel rond de 280 euro. Tot slot heeft de Amerikaanse consumentenbond de OnePlus Nord N100 uitgeroepen als beste smartphone met lange accuduur.

Met name de laatste twee aanbevelingen zijn opmerkelijk. Onze collega’s van Android Planet zijn namelijk een stuk minder lovend over de twee betaalbare smartphones van OnePlus. De OnePlus Nord N10 5G scoort in de review een 7 en de Nord N100 komt niet verder dan een matige 6.

iPhone 12 Pro Max kopen

Een losse iPhone 12 Pro Max heeft een adviesprijs van 1261,10 euro, maar meerdere webshops bieden ‘m aan voor tientallen euro’s minder. Via onderstaande prijsvergelijker kun je gemakkelijk de beste deal vinden. Je kunt onder meer filteren op kleur, opslagcapaciteit en levertijd. Je kunt via de prijsvergelijker ook de beste aanbiedingen voor een iPhone 12 Pro Max met abonnement vinden.