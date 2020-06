‘iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen 120Hz ProMotion-scherm’

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen waarschijnlijk een 120Hz ProMotion-scherm. Hiermee tonen deze iPhones veel meer frames per seconde, waardoor het scherm een stuk soepeler en vloeiender oogt.

‘iPhone 12 Pro en 12 Pro Max krijgen 120Hz ProMotion-display’

Er gaan al lang geruchten rond over het debuut van ProMotion op de iPhone, en nu wordt dit ook beaamd door de betrouwbare lekker Ice Universe. Een bron van de insider zegt dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max Apples eerste telefoons worden met een 120Hz scherm.

Ook de bekende website EverythingApplePro deelde al eerder een bericht waarin het vertelde dat de iPhone 12 Pro een ProMotion-scherm krijgt.

Daarnaast bevat iOS 14 een sterke indicatie voor de komst van tenminste één iPhone 12-model met een 120Hz-scherm. Verschillende gebruikers met toegang tot iOS 14 melden op social media dat zij een nieuwe functie zien om de verversingssnelheid te verlagen tot 60Hz.

De mogelijkheid om het aantal frames per seconde te verlagen is overbodig voor alle bestaande iPhones. De verversingssnelheid is op de iPhone immers nooit hoger dan 60Hz. Hoewel het ook om een bug kan gaan, lijkt het erg aannemelijk dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max inderdaad een 120Hz ProMotion-display gaan bieden.

Wat is ProMotion precies?

De ProMotion-technologie van Apple levert een twee keer hogere schermverversingssnelheid van 120 frames per seconde. Dit betekent dat het apparaat elke seconde 120 beelden weergeeft, in plaats van de oude standaard van 60Hz. Hoewel iPhones dit tot nog toe niet bieden, wordt de iPad Pro wel al uitgerust met een 120Hz ProMotion-display.

ProMotion wisselt de vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm op de iPad Pro af tussen 24Hz, 30Hz, 48Hz, 60Hz en 120Hz. Hiermee bespaart het apparaat energie, aangezien een hogere verversingssnelheid aanzienlijk meer batterij kost. Zo verlaagt het aantal frames per seconden tot 60Hz als je artikelen of boeken leest. Bij snellere processen, zoals gamen, schakelt ProMotion over naar een hogere schermsnelheid van 120Hz.

Ben je benieuwd naar hoe wij het beeldscherm van de iPad Pro 2018 ervoeren? Bekijk het in onze (video)review van de iPad Pro.

