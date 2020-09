Apple zou de vier iPhones niet allemaal tegelijk lanceren. Volgens een nieuw gerucht onthult het bedrijf de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, beide met een 6,1 inch-scherm, eerder dan de andere twee modellen.

Gerucht: Apple onthult eerst 6,1 inch-iPhone 12 (Pro), iPhone mini en iPhone Pro Max volgen later

Dat meldt DigiTimes. De website beweerde eerder al dat de twee iPhones met 6,1 inch-scherm als eerste in oktober worden uitgebracht. De twee andere modellen volgen kort daarna, stelt de bron. De iPhone 12 Pro Max met 6,7 inch-scherm en iPhone 12 mini met 5,4 inch-display zouden dan een paar weken later uitkomen.

De website heeft van anonieme bronnen gehoord dat Apple de iPhone-serie in twee etappes gaat uitbrengen. De insiders melden hierbij dat onderdelen van de 6,1 inch-iPhones in juli al werden verstuurd. Ondertussen werden de onderdelen van de 6,7 inch- en 5,4 inch-iPhone pas in de tweede helft van augustus verzonden.

Het is goed om hierbij een slag om de arm te houden. DigiTimes deelt soms juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten, maar slaat ook regelmatig de plank mis. Omdat dit gerucht overeenkomt met eerdere geruchten krijgt de Taiwanese site dit keer het voordeel van de twijfel.

Het is niet de eerste keer dat een gerucht verschijnt dat Apple de iPhones in twee etappes onthult. Ook Bloomberg beweerde dat Apple de lancering opdeelt, maar volgens de website gaat het om de 5,4 inch-iPhone mini en 6,1 inch-iPhone 12. Later zouden de duurdere iPhone 12 Pro en Pro Max volgen.

De bekende Apple-lekker Jon Prosser beweerde eerder dat Apple de iPhone 12-modellen wel tegelijk aankondigt. Wel zouden de instapmodellen van de iPhone 12 eerder te pre-orderen zijn. De Pro-modellen zouden pas in november beschikbaar zijn, stelt Prosser.

Meer over de iPhone 12

Hoe dan ook: de aankondiging van de iPhone 12-serie lijkt nu echt dichtbij te komen. We hebben nog geen vaste datum, maar ook een uitnodiging voor het Apple-event lijkt niet ver weg.

De iPhone 12 zou ongeveer dezelfde prijs krijgen als de iPhone 11, en het ontwerp van de iPhone 12 gaat richting dat van de iPad Pro 2020. Bovendien gaat een deel van de toestellen het nieuwe 5G-netwerk ondersteunen. Benieuwd naar al onze iPhone 12-verwachtingen? Lees dan ons iPhone 12 verwachtingen-artikel en check de video hieronder.