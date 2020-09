‘iPhone 12 Pro (Max) krijgt definitief geen vloeiend 120Hz-scherm’

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen definitief geen vloeiend 120Hz-scherm. Dat claimt Apple-lekker Jon Prosser. De massaproductie van Apple’s nieuwe toptoestellen zou deze week begonnen zijn.

‘Geen ProMotion-scherm in nieuwe iPhones’

Prosser schreef eerder dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max misschien toch een 120Hz ProMotion-scherm krijgen. Daar komt hij nu dus op terug. De massaproductie van de nieuwe smartphones zou deze week begonnen zijn met normale 60Hz-schermen.

Een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz oogt veel vloeiender dan een traditioneel display. Zo’n scherm ververst de content 120 keer per seconde ververst, dus scroll je veel soepeler door bijvoorbeeld sociale media. Apple zou de functie daarom wel getest hebben voor de iPhone 12 Pro Max.

Dat het Apple niet is gelukt om een 120Hz-scherm in de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max te stoppen, mag je opvallend noemen. Veel Android-telefoons hebben al wel een display met die hoge verversingssnelheid. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy S20 en de OnePlus 8 Pro. Bovendien voorzag Apple de iPad Pro al in 2017 van een ProMotion-scherm.

Wanneer presenteert Apple de iPhone 12?

Apple zou de iPhone 12 aanstaande dinsdag kunnen presenteren tijdens haar september-event. Er klinken echter steeds meer geluiden dat de telefoons later het levenslicht zien. Prosser sluit zich aan bij Mark Gurman, een andere Apple-lekker die relatief betrouwbaar is.

Gurman claimde eerder al dat Apple de nieuwe iPhones pas in oktober aan de buitenwereld toont. Dinsdag zouden we alleen een nieuwe iPad, de Apple Watch Series 6 en wellicht een goedkopere Apple Watch te zien krijgen.

De aankondiging van de iPhone 12-serie komt hoe dan ook steeds dichterbij. In de video hieronder check je wat wij van de nieuwe iPhones verwachten.

