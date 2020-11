‘Camera iPhone 12 Pro heeft probleem met autofocus’

De iPhone 12 Pro lijkt een autofocus-probleem te hebben. Verschillende gebruikers die objecten van dichtbij willen fotograferen, melden dat de camera niet goed scherp stelt.

‘Autofocus iPhone 12 Pro werkt niet goed’

Op het forum van MacRumors regent het klachten. Verschillende gebruikers van de iPhone 12 Pro zeggen dat de primaire camera slecht functioneert bij het schieten van close-ups. De autofocus zit er vaak naast. Het resultaat is wazige foto’s. Op het scherm tikken om zo alsnog scherp te stellen, lijkt ook niet te werken.

Het probleem doet zich vooral voor onder slechte lichtomstandigheden. Toch melden sommige gebruikers dat de camera van de iPhone 12 Pro ook in andere situaties minder goed scherpstelt dan de iPhone 11 Pro. Anderen zeggen juist helemaal geen problemen te hebben met de autofocus van de 12 Pro.

De iPhone 12 Pro (boven) stelt van dichtbij minder goed scherp dan de iPhone 11 Pro.

Het probleem met de autofocus lijkt zich alleen voor te doen op de iPhone 12 Pro. De camera van de iPhone 12 werkt zoals verwacht. Het probleem zit daarom waarschijnlijk in de LiDAR-scanner die alleen op het Pro-model aanwezig is. Die moet juist voor bétere autofocus zorgen in slechte lichtomstandigheden, zodat je zelfs portretten kunt schieten in combinatie met de Nachtmodus. Het zou kunnen dat het normale autofocussysteem en de LiDAR-scanner elkaar in de weg zitten.

Vermoedelijk een softwareprobleem

De ‘bug’ in de camera van de iPhone 12 Pro is vermoedelijk een softwareprobleem. De kans is groot dat Apple snel met een oplossing komt. Misschien zit die zelf al in iOS 14.2. De officiële versie van deze software-update verwachten we ergens de komende weken. We denken dus dat het autofocus-probleem van de iPhone 12 Pro snel verleden tijd zal zijn.

Twijfel je nog over welke nieuwe iPhone je wilt kopen? Lees dan onze recensie van de iPhone 12 en onze eerste indruk van de iPhone 12 Pro. Onze uitgebreide review van de iPhone 12 Pro verschijnt binnenkort.

