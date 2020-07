In een tweetal geruchten komen we meer te weten over de accucapaciteit van de vier 2020 iPhones en zou de iPhone 12 pas eind oktober in de winkels kunnen liggen.

‘2020 iPhones toch vertraagd’

Met het einde van juli in zicht komt ook september in hoog tempo dichterbij: al jarenlang traditioneel de ‘nieuwe iPhone-maand’ waarin Apple met een speciale presentatie zijn nieuwste smartphones (en Apple Watch) onthult. Het Chinese Macotakara schrijft vandaag op basis van bronnen dat de iPhone 12-serie door het coronavirus pas in de tweede helft van oktober in de winkels ligt.

Hoewel het aanvankelijk leek dat Apples productielijnen weinig tot geen last zouden hebben van de pandemie, zou het nu alsnog roet in het eten gooien om genoeg smartphones te kunnen produceren.

Daarom zou Apple de keuze hebben gemaakt om eind oktober eerst alle LTE-versies van de vier iPhones op de markt te brengen. Dat zijn de iPhones die maximaal met 4G verbinding kunnen maken. Daarna zou de eerste 5G iPhone 12 in november verschijnen, aldus de bronnen die dichtbij het productieproces zouden staan.

Het lijkt er in ieder geval op dat alle vier de iPhone 12-modellen: de iPhone 12, de iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max allemaal ondersteuning voor 5G krijgen. In Nederland hebben we daar voorlopig nog niet veel aan, omdat 5G nog lang niet is uitgerold. Toch is het fijn om te weten dat als je dit jaar een nieuwe iPhone koopt, hij toekomstbestendig is wat deze nieuwe internetstandaard betreft.

‘iPhone 12 Pro-accu wordt kleiner’

Ondertussen schrijft een andere bron op Twitter dat hij foto’s heeft van de accu van de iPhone 12 Pro. Deze zouden afkomstig zijn van een Koreaanse bureau waar Apple de accu ter goedkeuring ingediend zou hebben. Met een capaciteit van 2,775 mAh ligt deze in de buurt van die van de iPhone 11 Pro, maar doet de capaciteit wel een stapje terug:

iPhone XS: 2,658 mAh

2,658 mAh iPhone 11 Pro: 3,046 mAh

3,046 mAh iPhone 12 Pro: 2,775 mAh

Dit wil niet zeggen dat de accuduur van de iPhone erop achteruit gaat. Zo zou de nieuwe A14-chip van de iPhone extra zuinig kunnen zijn, waardoor Apple met een minder grote accu dezelfde accuduur kan genereren. Vorig jaar maakte het bedrijf de iPhone 11 en iPhone 11 Pro iets dikker om een grotere accu erin te kunnen verwerken.

