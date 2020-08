Verschillende geruchten hebben beweerd dat de nieuwe iPhone 12 Pro een 120Hz-scherm krijgt. Andere voorspellingen spreken dit inmiddels weer weer tegen. Tijd voor een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overzicht: 120Hz of 60Hz-scherm in iPhone 12 Pro (Max)?

Lange tijd gingen er geruchten rond dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max een ProMotion-scherm zou krijgen. De iPhone 11 lag vorig jaar net goed en wel in de winkel toen de website DigiTimes al claimde dat de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max een scherm met hogere ververssnelheid zouden krijgen.

Zo’n ProMotion-scherm heeft een ververssnelheid van 120 frames per seconde. Dat is twee keer sneller dan de 60 frames waar de iPhones het nu mee moet doen. Hierdoor worden animaties sneller en ogen ze vloeiender, omdat ze meer frames hebben om de beelden te tonen.

Andere geruchten spreken dit tegen en stellen dat de iPhone 12 Pro (Max) net als zijn voorganger wordt uitgerust met een 60Hz-scherm. Ross Young, die met zijn bedrijf DSCC de markt voor smartphoneschermen analyseert, beweerde onlangs bijvoorbeeld dat Apple er vanaf ziet om de iPhone 12 Pro een vloeiend ProMotion-scherm te geven.

Apple is mogelijk van gedachten veranderd

Hoe zit het nu precies? Het blijft natuurlijk speculeren tot de iPhone 12 Pro (Max) wordt gelanceerd, maar het lijkt erop dat Apple op het laatste moment van gedachten is veranderd. Ross Young beweert dat Apple eerst wel van plan om de iPhone 12 Pro (Max) uit te rusten met een 120Hz ProMotion-scherm.

Maar nu de lancering van de iPhone 12 nadert, ziet het ernaar uit dat Apple hier toch vanaf ziet en op het laatste moment heeft besloten om de beste iPhones van 2020 niet van het vloeiende scherm te voorzien.

Een nieuw gerucht van Young stelt ook dat het Apple niet gelukt is om op tijd voor de lancering genoeg driver-ic’s te krijgen voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Deze driver is nodig om het scherm aan te sturen. Volgens Young koos Apple ervoor om niet te wachten met de lancering, maar gaat het bedrijf de Pro-modellen uitbrengen met 60Hz-panelen.

Ontbrekende hardware

De schermen van de iPhone 12 Pro en Pro Max zouden wel 120Hz aankunnen, maar de hardware om dit aan te sturen ontbreekt. Het is natuurlijk mogelijk dat Apple zijn macht als bedrijf kan uitoefenen en de driver ic’s toch op tijd krijgt.

Ook is het mogelijk dat Apple de eerste iPhone 12 Pro en Pro Max-toestellen beperkt, waarna het bedrijf alsnog toestellen uitbrengt met een 120Hz scherm.

Bekende Apple-lekker Jon Prosser tweette vandaag echter dat we de iPhone 12 Pro met 120Hz-scherm nog niet mogen opgeven. Het blijft dus onduidelijk of we het vloeiende scherm in de iPhone gaan terugzien. Waarschijnlijk gaat het op het laatste moment aankomen of Apple het klaarspeelt om de 120Hz-displays te implementeren.

Don’t give up on 120hz on 12 Pro yet… — Jon Prosser (@jon_prosser) August 23, 2020

Meer over de iPhone 12 Pro (Max)

De iPhone 12-serie wordt binnenkort onthuld. Zoals altijd houdt Apple de kaken stijf op elkaar, maar er is inmiddels al behoorlijk veel informatie over de nieuwe toestellen uitgelekt. Zo lijkt de iPhone 12 een ander ontwerp te krijgen en maakt de LiDAR-scanner van de iPad Pro volgens geruchten de overstap naar de iPhone 12 Pro (Max).

Wil je alles weten over alle veranderingen? In ons eerder verschenen artikel lees je alles over onze iPhone 12 Pro verwachtingen. Ook onze iPhone 12 Pro Max-verwachtingen hebben we in een overzichtelijk artikel gebundeld.

Kijk je liever? Check dan onderstaande video. Hierin bespreken we kort en bondig wat je van de iPhone 12 Pro (Max) en iPhone 12 mini kunt verwachten. Je blijft op de hoogte van alle aankondigingen via onze nieuwsbrief, iPhoned-app en website!