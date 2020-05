‘iPhone 12-prijzen gelekt: nieuwe iPhones worden goedkoper dan gedacht’

Een nieuw gerucht verklapt de mogelijke prijzen van de komende iPhone 12-reeks. De prijzen zijn over het algemeen lager dan we voorheen dachten. Het instapmodel zou 649 dollar kosten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone 12-prijzen gelekt’

De vermeende prijzen van alle iPhone 12-modellen verspreiden zich momenteel over het internet. Jon Prosser, een bekende Apple-insider, zegt op de hoogte te zijn van de iPhone 12-prijzen. Indien zijn bronnen het bij het juiste eind hebben, vallen deze lager uit dan in eerste instantie werd gedacht. De mogelijke adviesprijzen zijn afkomstig van dezelfde bron die de lancering van de iPhone SE 2020 voorspelde.

Prosser zegt dat de 5,4 inch-iPhone 12 een prijskaartje krijgt van 649 dollar. iPhones kosten in Nederland meestal meer dan in de Verenigde Staten, waardoor dit bedrag op zijn minst gelijk blijft bij omrekenen naar euro’s. Dit zou een forse kostendaling zijn ten opzichte van de iPhone 11. Het iPhone 11-instapmodel van vorig jaar kostte bij uitkomst namelijk al meer dan 699 dollar in de VS (809 euro in Nederland).

De 6,1 inch-iPhone 12 wordt wel relatief duurder, meent Prosser. Dit model gaat volgens de Apple-kenner namelijk 749 dollar kosten. Qua specificaties zou dit toestel grotendeels gelijk zijn aan de 5,4 inch-uitvoering, afgezien van het grotere scherm.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gaan volgens het lek evenveel kosten als hun voorgangers. De prijzen hiervoor bedragen respectievelijk 999 en 1099 dollar. Dit is tegenstrijdig met een eerder gerucht van Ming-Chi Kuo. Deze analist heeft een langere staat van dienst dan Prosser. Kuo suggereerde in december 2019 dat de iPhone 12-reeks iets duurder wordt dan voorgaande generatie.



Meer iPhone 12-geruchten

De iPhone 12-serie verschijnt waarschijnlijk in september. Er zijn echter ook berichten die suggereren dat in ieder geval één van de vier varianten 1 of 2 maanden later verschijnt. Onlangs verscheen ook een mogelijke schets van hoe de iPhone 12-notch eruit zou gaan zien. Een ander gerucht stelt dat de vingerafdrukscanner onder het scherm wordt geplaatst.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste geruchten en het laatste nieuws over de iPhone 12-reeks? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app.

Het laatste nieuws over Apple