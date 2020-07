De iPhone 12 verschijnt dit najaar in vier formaten, maar hoeveel gaan ze kosten? Wij kijken naar de geruchten, voorgaande jaren en geven onze verwachtingen voor de iPhone 12 prijs.

iPhone 12 prijs: dit verwachten we van de vier modellen

De iPhone 12 komt eraan en als we de geruchten mogen geloven in meer variaties dan ooit tevoren. Een nieuwe kleinere iPhone 12 mini, de reguliere iPhone 12, duurdere iPhone 12 Pro en grootste iPhone 12 Pro Max.

Totdat Apple ze officieel onthult weten we de prijzen pas zeker, maar op basis van geruchten en voorgaande jaren kunnen we al wel een aardige inschatting maken. Bij onderstaande iPhone 12-prijzen hebben we steeds gekeken naar de beschikbare geruchten en de prijzen van vorig jaar.

iPhone 12 prijs verwachting

Als opvolger van de iPhone 11 verwachten we geen gekke dingen van de iPhone 12 op het gebied van de prijs. De overstap van lcd naar een oled-scherm zal het toestel iets duurder maken om te produceren, maar omdat oled inmiddels zo standaard is zal dit weinig verschil maken.

Bovendien zou Apple geen adapter of oordopjes meer in de doos doen, wat de productiekosten naar beneden brengt. Op basis hiervan verwachten we het volgende op het gebied van de aanschafprijs:

iPhone 12 64GB: 809 euro

809 euro iPhone 12 128GB: 859 euro

859 euro iPhone 12 256GB: 979 euro

iPhone 12 mini prijs verwachting

Voor deze iPhone is het inschatten van de prijs het lastigst, omdat er nog nooit een dergelijk model op de markt is gekomen. Daarom hebben we naast de geruchten ook gekeken naar de prijs van de iPhone SE 2020, hoe de iPhone 11 Pro en Pro Max zich tot elkaar verhouden en naar de vermoedelijke prijs van de iPhone 12.

Naar verwachting zal de mini in dezelfde opslagcapaciteiten verschijnen. Daar zou je waarschijnlijk het volgende voor betalen:

iPhone 12 mini 64GB: 709 euro

709 euro iPhone 12 mini 128GB: 759 euro

759 euro iPhone 12 mini 256GB: 879 euro

iPhone 12 Pro prijs verwachting

De iPhone 12 Pro gaat de iPhone 11 Pro achterna, maar zal op het nieuwe design na relatief weinig prijzige aanpassingen krijgen.

Op cameragebied wordt de LiDAR-sensor (die we kennen van de iPad Pro 2020) toegevoegd en het scherm wordt uitgerust met de ProMotion-techniek. Deze zorgt voor een hogere ververssnelheid en soepelere animaties. Dat levert waarschijnlijk de volgende prijzen op:

iPhone 12 Pro met 64GB: 1159 euro

1159 euro iPhone 12 Pro met 256GB: 1329 euro

1329 euro iPhone 12 Pro met 512GB: 1559 euro

iPhone 12 Pro Max prijzen

Net als vorig jaar hebben de iPhone 12 Pro en Pro Max op het schermformaat na identieke functies. De verbeteringen die in de 12 Pro zitten, vind je dus ook terug in de Pro Max dit jaar.

Daarom verwachten we dat ook de prijs zich op dezelfde manier zal verhouden tussen deze twee toestellen. Daarom verwachten we dit van de iPhone 12 Pro Max prijzen:

iPhone 12 Pro Max 64GB: 1259 euro

1259 euro iPhone 12 Pro Max 256GB: 1429 euro

1429 euro iPhone 12 Pro Max 512GB: 1659 euro