Het is in veel situaties voordeliger om een iPhone 12 met abonnement via een webwinkel aan te schaffen, dan het toestel direct bij een provider te halen. Dat concludeert Telecompaper naar aanleiding van een onderzoek naar de prijs van de iPhone 12.

‘Prijs iPhone 12 met abonnement lager bij webshops’

Volgens de website geven webwinkels hogere kortingen op de aanschaf van een iPhone 12 met abonnement dan providers, zoals KPN en Vodafone. Het verschil kan oplopen van enkele tientallen euro’s tot ruim 180 euro.

Als voorbeeld haalt Telecompaper de iPhone 12 aan, die bij Apple zelf een adviesprijs van 909 euro heeft maar door providers als T-Mobile en Vodafone voor rond de 840 euro wordt aangeboden. Bij aanbieders als GSMWeb en Mobiel.nl zou je een iPhone 12 met Vodafone-abonnement al met al voor rond de 720 euro kunnen aanschaffen. Dit bedrag zit 120 euro onder de prijs die door Vodafone zelf gerekend wordt.

Prijsverschillen

De prijsverschillen zij onder meer afhankelijk van model en opslagcapaciteit. Uit het onderzoek van Telecompaper blijkt dat de prijsverschillen tussen web bij de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max bijvoorbeeld minder groot zijn. Het tegenovergestelde geldt voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De prijsverschillen tussen providers en webshops zijn bij deze toestellen relatief groter.

In alle gevallen ligt de prijs van een iPhone 12 lager bij webwinkels en providers dan bij Apple zelf. Volgens Telecompaper komt dit omdat de eerstgenoemden hun inkoopvoordelen aan de klanten doorberekenen. Verder krijgen webshops die abonnement verkopen een bepaald deel van de opbrengst voor het aanbrengen van klanten bij providers.

