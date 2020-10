Morgen is het zover: vanaf 14:00 uur kun je de iPhone 12 en iPhone 12 Pro pre-orderen. Bereid je nu vast goed voor, zodat je morgen een exemplaar weet te bemachtigen.

iPhone 12, iPhone 12 Pro pre-order: 5 tips om je bestelling soepel te laten verlopen

Apple heeft vier nieuwe toestellen heeft aangekondigd tijdens het iPhone 12-event, maar de pre-order-data van de iPhones worden verspreid. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn als eerste aan de beurt en liggen dus eerder in de winkels.

Op 16 oktober om 14:00 uur kun je jouw nieuwe iPhone in het winkelmandje plaatsen. Bereid jezelf goed voor met onze tips en vergroot je kans dat je straks precies het toestel kunt bestellen waar je naar op zoek bent.

1. Zit iets voor 14:00 klaar

De voorverkoop start vrijdag om 14:00 uur Nederlandse tijd. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus zorg dat je er op tijd bij bent. Hoe groot de voorraad van Apple is blijft een raadsel, maar vanwege de coronacrisis zou het goed kunnen dat deze beperkt is.

Zodra de pre-order start moet je dan ook razendsnel je favoriete toestel kiezen, omdat de levertijden oplopen als je later bestelt. Afhankelijk van het model, de kleur en opslag kan het daardoor al snel een week of langer duren tot het apparaat geleverd kan worden.

2. Kies nu alvast je favoriete model, kleur en hoeveelheid opslag

Het is daarom goed om nu alvast een beslissing te nemen over welke iPhone je wil. Bedenk dan ook vast in welke kleur en opslag je jouw exemplaar wil bestellen. Op die manier ben je morgenmiddag extra snel met het bestellen van je iPhone 12-model.

Vind je de camera belangrijk, dan wil je misschien het liefst de iPhone 12 Pro met een driedubbele camera en LiDAR-sensor. Of ga je toch liever voor het instapmodel, de iPhone 12? En wil je dan een iPhone 12 in het blauw, groen, rood, wit of zwart? Of een iPhone 12 Pro in Goud, Zilver, Grafiet of Blauw?

Bekijk hier het kleurenoverzicht van alle iPhone 12-modellen in beeld

Ook de hoeveelheid aan interne opslag is belangrijk om te overwegen. Zoals altijd kun je dit later niet uitbreiden, dus kies altijd genoeg geheugen om straks niet tekort te schieten. De iPhone 12 is er in de opties 64GB, 128GB en 256GB. De iPhone 12 Pro heeft de opties 128GB, 256GB of 512GB. De prijzen van de nieuwe iPhones liggen waarschijnlijk bij elke webshop dicht bij de adviesprijs van Apple. Deze zijn als volgt, met verschillende hoeveelheden opslagruimte:

iPhone 12 met 64GB: 909 euro

iPhone 12 met 128GB: 959 euro

iPhone 12 met 256GB: 1079 euro

iPhone 12 Pro met 128GB voor 1159 euro

iPhone 12 Pro met 256GB voor 1279 euro

iPhone 12 Pro met 512GB voor 1509 euro

3. Bij welke webshop, provider of Apple Store ga jij de iPhone kopen?

Vanaf 14:00 uur start de pre-order niet alleen in de Apple Store, maar ook bij verschillende Nederlandse webshops. Kijk nu alvast waar je wil kopen, of spreid je kansen en open meerdere tabbladen met verschillende webshops. Voor het geval je favoriete model is uitverkocht, heb je op die manier altijd een back-up.

Log ook altijd alvast in op je account of maak een account aan. Vergeet niet je adresgegevens te controleren, zodat je morgenochtend niet in de knoei raakt tijdens het inloggen. Hieronder hebben we een aantal webshops die de nieuwe toestellen verkopen op een rijtje gezet. Onze prijsvergelijkers worden geüpdatet met het actuele aanbod zodra er prijzen zijn.

4. Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Als je van plan bent om je oude iPhone niet meer te gebruiken, dan kun je hem inruilen. Je kan hierdoor flink wat geld terugkrijgen, zodat je korting krijgt op je nieuwe aankoop. Hoe hoog je korting is hangt af van het model en de staat van je toestel. Bereken nu alvast de inruilwaarde zodat je straks weet wat je kunt besparen. In de onderstaande tip lees je hier alles over.

Lees: Tip: Zoveel korting krijg je op een nieuwe iPhone als je een oude inruilt

5. Controleer je betaallimiet en download de Apple Store-app

Een laatste tip om je voorbereiding op de pre-order te perfectioneren: kijk even of je een daglimiet hebt voor internetbankieren, en pas deze eventueel (tijdelijk) aan als deze te laag is. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat je bijvoorbeeld een daglimiet van duizend euro hebt ingesteld, maar een nieuwe iPhone 12 begint al bij 909 euro.

Ook een aanrader: ga je bij Apple zelf een iPhone 12 of 12 Pro reserveren? Doe dat dan niet alleen via de website, maar installeer ook de Apple Store-app. De ervaring leert dat je hier namelijk sneller en gemakkelijker door de wachtrij heen komt.

