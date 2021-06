Onderzoek: ‘Waarom de iPhone 12 populairder is dan de iPhone 11’

Uit onderzoek blijkt dat de iPhone 12 sneller populairder is dan zijn voorganger, de iPhone 11. Met name de duurdere Pro-modellen zijn behoorlijk gewild. Volgens de onderzoekers komt dit door de ondersteuning voor 5G.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 verkoop loopt storm

Het onderzoek is uitgevoerd door Counterpoint Research, een Amerikaanse consultancy. Counterpoint beweert dat de iPhone 12, die eind 2020 uitkwam, vlak na uitkomst ietsjes populairder is dan de iPhone 11 uit 2019.

Het bedrijf heeft hiervoor de cijfers uit het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met diezelfde periode een jaar eerder. Hieruit blijkt dat 16 procent van alle iPhones die begin dit jaar geactiveerd werden, een iPhone 12 was. De iPhone 11 kwam een jaar eerder op 15 procent uit.

‘Vooral iPhone 12 Pro is populair’

De verschillen bij de Pro-modellen zijn groter. Volgens Counterpoint was maar liefst 54 procent van de begin dit jaar geactiveerde Apple-telefoons een iPhone 12 Pro (Max). De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max kwam vorig jaar op 44 procent uit.

Counterpoint denkt dat de nieuwste iPhones populairder zijn vanwege 5G. De iPhone 12-telefoons kunnen overweg met de nieuwste versie van het mobiele netwerk en zijn daardoor meer toekomstbestendig. De iPhone 11 (en Pro-telefoons) kan maximaal 4G aan.

Het onderzoek is niet gebaseerd op verkoopcijfers, maar op het aantal activaties binnen een bepaalde periode. Counterpoint heeft dus gekeken naar hoeveel iPhones zijn geactiveerd en maakt op basis hiervan een berekening om de populariteit aan te geven.

→ Lees verder: Advies: Hoe toekomstbestendig is 5G op de iPhone 12?

Welke iPhone kun je beter kopen?

Wij hebben de iPhone 11 onlangs opnieuw getest. In onze review-update geven we aan of dé iPhone van 2019 ook in 2021 nog de moeite waard is. Het antwoord is “Ja”, mits je kunt leven met een ietwat verouderd design en het ontbreken van zaken als MagSafe en 5G.

Heb je dit liever niet? Dan kun je beter voor de iPhone 12 gaan. Dit toestel is een stuk toekomstbestendiger. Hij kan bijvoorbeeld wél overweg MagSafe, de magnetische aansluiting die Apple de komende jaren nieuw leven inblaast. Wie nog tussen de twee telefoons twijfelt, raden we onderstaand artikel aan. Hierin vergelijken we de iPhone 11 en iPhone 12.

→ Ook interessant: iPhone 11 vs iPhone 12: het overstappen waard, of niet?