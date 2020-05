Poll: naar welk iPhone 12-model kijk jij het meeste uit?

Nu de iPhone SE 2020 in de schappen ligt, is het tijd om vooruit te kijken naar de 2020 iPhones die nog in september verschijnen. Naar welke kijk jij het meeste uit? Laat van je horen en stem in onze poll!



iPhone 12 poll: welke kies jij?

Als de geruchten kloppen, gaat 2020 de boeken in als een druk jaar voor de iPhone. In twaalf maanden tijd zou Apple maar liefst vijf nieuwe smartphones op de markt willen brengen, waarvan de eerste begin dit jaar verscheen in de vorm van de iPhone SE 2020.

Maar daar blijft het niet bij: in september staan nog vier iPhones te trappelen om uitgebracht te worden. Drie van de vier zijn de logische opvolgers van de iPhones die in 2019 verschenen: de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Daarnaast zou er een kleiner toestel verschijnen met een 5,4 inch-scherm, die we voor het gemak de iPhone 12 mini genoemd hebben.



Naar welke 2020 iPhone kijk jij het meeste uit?

Zie je bovenstaande poll niet? Stem dan via deze link.

Als belangrijkste verbeteringen zien we dit jaar een kleinere notch en een aangepast design. Apple zou goed gekeken hebben naar de iPhone 4 en weer teruggaan naar een design met scherpere randen. Hierdoor gaat de iPhone meer lijken op het ontwerp van de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020.

Door de kleinere notch veranderen ook de schermformaten. Dit heeft volgens de geruchten de volgende gevolgen voor het formaat van de toestellen:

iPhone 12 mini: 5,4 inch oled-scherm

iPhone 12: 6,1 inch oled-scherm

iPhone 12 Pro: 6,1 inch oled-scherm

iPhone 12 Pro Max: 6,7 inch oled-scherm

Andere verbeteringen die Apple dit jaar zou toevoegen zijn onder meer een ProMotion-scherm met een hogere ververssnelheid. Daardoor ogen animaties vloeiender. Ook zou de camera er wederom op vooruit gaan bij de Pro-modellen, omdat Apple een LiDAR-scanner toevoegt. Deze scanner meet de afstand tussen een object en de camera en kan zo heel nauwkeurig effecten toepassen. Deze scanner introduceerde Apple eerder dit jaar met de iPad Pro 2020.

Wil je meer weten over de verschillen tussen deze iPhones? Check dan onderstaande video of lees onze round-up waarin we de verschillen tussen de 2020 iPhones op een rijtje zetten.