Afgelopen vrijdag startte de voorverkoop van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Wij zijn benieuwd: ga je voor één van deze nieuwe toestellen, wacht je op de iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max, of ben je van plan niks te bestellen?

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12-poll: welke iPhone 12 kies jij?

Vrijdag 16 oktober om 14:00 barstte de pre-order van de iPhone 12 (Pro) los. Aanstaande vrijdag, 23 oktober, zullen de eerste toestellen bij mensen thuis komen. Zat jij er klaar voor en heb je al een nieuw toestel besteld? Of wacht je nog even en bestel je de iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max op 6 november?

Stem in onze iPhone 12-poll en laat zien welke iPhone je besteld hebt, of van plan bent om te bestellen. Heb je niks gekocht? Dan kun je daar natuurlijk ook voor kiezen.

Zie je bovenstaande poll niet? Laat dan je stem achter via deze link.

Of ga je voor een ouder model?

Het kan natuurlijk ook dat je dankzij de onthulling van de nieuwste iPhones nu juist voor een ouder model kiest. Apple heeft de iPhone 11 (Pro) inmiddels uit het assortiment gehaald, wat ervoor zorgt dat ze binnenkort goedkoper te krijgen zijn via andere webshops. Ook de iPhone XR of iPhone XS worden nu interessante opties voor Apple-liefhebbers die liever wat minder betalen en niet het nieuwste van het nieuwste hoeven te hebben.

Op naar de reviews

Net zoals ieder jaar kun je op iPhoned weer op uitgebreide reviews rekenen van deze nieuwe Apple-apparaten. Zodra wij de toestellen binnen hebben, beginnen we direct met testen, om jou straks een onafhankelijk en eerlijk oordeel te geven over de nieuwe iPhones van 2020.

Houd iPhoned de komende weken dus in de gaten en vergeet ook onze winactie niet: we geven namelijk een iPhone 12 Pro weg. Meedoen? Bekijk de video hieronder.

Dit artikel wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van iPhoned publiceert.