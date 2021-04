Paarse iPhone 12 (mini) kopen? Vanaf nu kan het!

Vanaf nu kun je de iPhone 12 in het paars bestellen! Ook de paarse iPhone 12 mini is verkrijgbaar. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Pre-order: iPhone 12 in paars kopen doe je bij deze winkels!

Precies om 14:00 uur is de iPhone 12 (paars) pre-order van start gegaan. Wie er snel bij is, krijgt het toestel een week later geleverd. De iPhone 12 is ontzettend populair, dus het is belangrijk om je slag zo snel mogelijk te slaan. Ook nu telt namelijk dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

In dit artikel helpen we je een handje. Je vindt hieronder alle partijen waar je een paarse iPhone 12 kunt bestellen. Ook wanneer je de iPhone 12 mini in het paars wil kopen ben je hier op de goede plek. Bedenk vooraf wel of je voor een iPhone 12 met abonnement gaat, of liever een los toestel koopt.

Pre-orderen bij: iPhone 12 paars iPhone 12 mini paars Amac Bestellen Bestellen Belsimpel Bestellen Bestellen Bol.com Bestellen Bestellen Coolblue Bestellen Bestellen YourMacStore Bestellen Bestellen MediaMarkt Bestellen Bestellen

Je kunt de paarse iPhone 12 en 12 mini in drie versies kopen: met 64, 128 of 256GB opslag. De meeste mensen hebben genoeg aan het instapmodel met 64GB opslagcapaciteit. Ben je veel in de weer met fotografie en/of kijk je veel Netflix-films offline, dan heb je meer aan een toestel met 128 of 256GB opslag.

Dit moet je weten over de iPhone 12

“De iPhone 12 is een fantastische telefoon. Dankzij het oled-scherm, ondersteuning voor 5G en het nieuwe design haal je een toestel in huis dat nog jaren meekan.” Dat schreven wij eind vorig jaar in onze iPhone 12 review. Achter die woorden staan we nog steeds, want het instapmodel is voor de meeste mensen de beste iPhone.

Dit komt omdat de iPhone 12 het gat met de iPhone 12 Pro, die honderden euro’s duurder is, heel klein heeft gemaakt. Ze zijn bijvoorbeeld even krachtig, hebben hetzelfde design en op beide toestellen zit een hoogwaardig oled-scherm. Alleen wanneer je veel met fotografie in de weer bent, is het de moeite waard om de iPhone 12 Pro in huis te halen.

Hetzelfde geldt voor de iPhone 12 mini. Dit toestel is identiek aan de ‘gewone’ iPhone 12, maar dan een stuk kleiner. De 12 mini heeft een 5,4 inch-scherm en past daarmee in de meeste broekzakken. Ook bedienen met één hand is geen probleem. De iPhone 12 is met 6,1 inch een slagje groter.