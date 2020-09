De beste (en duurste) iPhones van 2020 krijgen dubbel zoveel opslagcapaciteit als de iPhone 11 Pro (Max) uit 2019. Het 64GB-instapmodel maakt namelijk plaats voor een 128GB-uitvoering. De iPhone 12 mini heeft net zoveel opslag als de reguliere iPhone 12.

‘iPhone 12 opslag: Pro-modellen verdubbelen’

Dat claimt Apple-insider Jon Prosser, die in het verleden onder meer juiste voorspellingen over de iPhone SE 2020 deed. Volgens de techjournalist worden de eerste iPhone 12-modellen aankomende maandag (5 oktober) naar distributeurs verscheept. Vervolgens worden de winkels vanuit deze warenhuizen bevoorraad.

Dit is niet verrassend: het lanceren van een nieuwe iPhone is een gigantische (logistieke) operatie. Meer verfrissend is de ‘bevestiging’ die Prosser over de opslagcapaciteiten van de iPhone 12 geeft.

Vermeende iPhone 12 Pro Max (L) en iPhone 12 mini (R)

Volgens de techjournalist verschijnt het kleinste toestel, dat volgens hem definitief als iPhone 12 mini door het leven gaat, net als de ‘gewone’ iPhone 12 in drie uitvoeringen: 64, 128 en 256GB.

Prosser claimt verder dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max minimaal 128GB opslagcapaciteit krijgen. Dit zou betekenen dat de 64GB-uitvoering van de duurste (en beste) iPhones verdwijnt. De iPhone 11 Pro (Max) kun je bijvoorbeeld nog wel in deze (64GB-) configuratie kopen.

De insider maakt niet duidelijk hoeveel opslagcapaciteiten de iPhone 12 Pro (Max) krijgt. Op basis van zijn voorganger lijkt het echter aannemelijk dat je straks ook voor een 256GB- of 512GB-uitvoering kunt gaan.

‘Apple-event op 13 oktober’

Voor het eerst in jaren heeft Apple in september geen nieuwe iPhones aangekondigd. Op 15 september vond traditiegetrouw wél een evenement plaats, maar hier werden ‘slechts’ nieuwe Apple Watches en iPads onthuld.

Volgens geruchten is het iPhone 12-event een maandje opgeschoven. De nieuwe telefoons worden vermoedelijk op 13 oktober onthuld en we verwachten dit jaar in totaal vier modellen. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we de introductie van een compacter, maar net zo krachtig instapmodel: de eerder besproken iPhone 12 mini.

