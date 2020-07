De iPhone 12 die later dit jaar uitkomt zou geen oplader in het doosje hebben. In plaats daarvan moeten klanten een losse adapter aanschaffen. Is dat een goede keuze van Apple, of niet? Tijd om de voor- en tegenargumenten te bespreken.

Moet de iPhone 12 met oplader worden geleverd?

Vooropgesteld: er zijn nog geen knopen doorgehakt. De iPhone 12, als de opvolger van de iPhone 11 zo gaat heten, komt pas later dit jaar uit. Zoals altijd houdt Apple de kaken stijf op elkaar wat betreft ontwerp, camera’s en functies van haar nieuwe toestellen. We moeten het dus met geruchten doen om alsnog iets te weten te komen.

Eén van de meest prominente Apple-kenners is Ming-Chi Kuo. Deze analist claimde onlangs dat de iPhone 12 geen oplader in het doosje krijgt. Hij krijgt hierin bijval van L0vetodream, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste voorspellingen doet over onaangekondigde Apple-producten. De anonieme Twitteraar voegt eraan toe dat ook de iPhone SE 2020 op een later moment zonder oplader (en EarPods) wordt geleverd.

De voorspellingen maakten de tongen flink los. In de reacties onder het artikel op iPhoned en op social media discussieerden jullie wat af. Maar, zijn deze claims realistisch? Wat valt er voor te zeggen, en wat valt er tegen in te brengen? Tijd om de argumenten te bespreken.

Ja, waarom de iPhone 12 wél een oplader moet krijgen

1. Wat is een telefoon zonder oplader?

Heb je ooit een telefoon zonder oplader gekocht? Hoogstwaarschijnlijk niet. Wie een telefoon koopt, krijgt daar een oplader bij. Je hebt immers alleen wat aan een smartphone als ‘ie aankan, en tot nog toe moet iedere telefoon op een gegeven moment weer van stroom worden voorzien. Totdat smartphones op een andere manier van energie worden voorzien, heb je dus bar weinig aan een toestel zonder lader.

Ook juridisch wordt het misschien lastig om een iPhone zonder adapter aan de man of vrouw te brengen. In reclames zie je immers altijd een iPhone die aanstaat, dus mag je er als consument vanuit gaan dat alles wat je nodig hebt om een iPhone te gebruiken bij aanschaf aanwezig is.

2. Geld-argument is onzinnig

Kuo claimt dat Apple de iPhone 12 zonder oplader uitbrengt om zo de prijs te drukken. Apples nieuwste telefoons beschikken volgens hem standaard over 5G-ondersteuning en daar staan hogere productiekosten tegenover. Omdat Apple de telefoons niet duurder zou willen maken dan de iPhone 11-serie, moeten de opladers het veld ruimen.

Dit klinkt niet heel geloofwaardig. Apple is één van de rijkste bedrijven ter wereld en een standaard oplader moet er wel vanaf kunnen. Sterker nog, geschat wordt dat het bedrijf uit Cupertino een flinke marge maakt op zijn telefoons. De afgelopen jaren wordt hardware wel minder belangrijk, maar Apple haalt nog steeds het meest binnen door iPhones, Macs en bijvoorbeeld AirPods te verkopen. Het lijkt daarom niet logisch om nu zo’n riskante beslissing te nemen.

3. 5G is voorlopig niet nuttig

Analist Kuo denkt dat Apple dit jaar kennismaakt met 5G. De iPhone 12 kan volgens hem dus overweg met de opvolger van 4G. In Nederland hebben we hier voorlopig vrij weinig aan, want de 5G-veiling is pas net begonnen. De komende jaren verandert hier weinig aan, want de belangrijkste frequentieband voor 5G wordt pas in 2022 geveild.

Nederland is hierin niet de enige. Wereldwijd zijn er slechts een handjevol landen waar je al volledig gebruik kunt maken van 5G. Het lijkt daarom sterk dat Apple nu al zo’n ingrijpende keuze maakt door geen oplader mee te leveren, met alle verontwaardigde reacties van klanten tot gevolg. Dit terwijl slechts een select groepje écht wat aan een 5G-iPhone heeft.

Nee, waarom de iPhone 12 geen oplader moet krijgen

1. Aan laders geen gebrek

Gebruik je al jaren een iPhone? Grote kans dat je een rommel-la hebt die gevuld is met allerlei elektronische accessoires, waaronder opladers en kabels. Omdat je (tot nog toe) bij alle iPhones standaard een adapter en Lightning-kabel kreeg, is de kans groot dat je er niet per se eentje nodig hebt om de iPhone 12 te gebruiken.

2. Duurzaamheid

Daarop voortbordurend, minder opladers in omloop is goed nieuws voor de wereld. De berg elektronisch afval groeit volgens de Wereldgezondheidsorganisatie namelijk nog steeds. Bovendien kan de iPhone-verpakking dankzij dit besluit kleiner worden, want er hoeft immers geen oplaadblokje bij. Dit scheelt materiaal- en transportkosten. Het klimaat gaat er dus hoe dan ook op vooruit.

3. De prijs kan omlaag

De ervaring leert dat veel mensen keuzes maken met hun portemonnee in het achterhoofd. Geld speelt dan ook een belangrijke rol. Door geen oplader mee te leveren, kan Apple in theorie besparen op de kosten van een iPhone 12. Laten we hopen dat de consument profiteert van deze financiële meevaller.

Duidelijkheid in september

Voorlopig zit er niets anders op dan speculeren: het is nog volstrekt onduidelijk wat er gaat gebeuren. Apple presenteert de nieuwe iPhones namelijk meestal pas in september. Als we de geruchtenmolen mogen geloven komt er dit jaar één toestel bij, de iPhone 12 mini.

In totaal zou de iPhone 12-serie dus uit vier telefoons gaan bestaan. Naast een opvolger van de iPhone 11 krijgen we in dat scenario een 12 Pro, 12 Pro Max en een compacte mini-variant. In onderstaand artikel praten we je kort en bondig bij over deze toestellen zodat je ongeveer weet wat je mag verwachten.