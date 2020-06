Apple levert mogelijk een snelle 20 Watt-oplader mee met de aankomende iPhone 12. Dit is een flinke sprong vooruit, want de iPhone 11 wordt met een 5 Watt-variant geleverd.

‘iPhone 12 krijgt snellere oplader’

Dat suggereren foto’s op Twitter. Een anoniem Twitter-account, genaamd Mr. White, plaatste prototypen van een nieuwe oplader op het sociale platform. In het onderschrift staat dat het om een 20 Watt-oplader voor de iPhone 12 gaat.

Het anonieme Twitter-account heeft geen gerenommeerde staat van dienst in het Apple-wereldje, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ming-Chi Kuo, maar krijgt bijval van twee officiële keuringen.

De mysterieuze Apple-oplader dook namelijk ook op in de database van een Noorse consumentenorganisatie. Deze heeft dezelfde modelnaam als het model uit bovenstaande foto’s, namelijk A2305.

De vermeende iPhone 12-oplader duikt ook in Australië op, wederom in een keuringsrapport. Fabrikanten moeten hun producten bij de officiële instanties laten keuren om ze uit te mogen brengen. Zulke organisaties zijn dan ook een betrouwbare bron van informatie als het om onaangekondigde producten gaat.

Welke iPhone 12-varianten krijgen de snelle lader?

Het is helaas nog onduidelijk welke iPhone 12-modellen standaard een snellere oplader krijgen. Kijken we naar de huidige generatie iPhones, dan komen alleen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max in aanmerking. De oplader van de huidige iPhone 11 Pro (Max) heeft een vermogen van 18 Watt. Apples instaptelefoon, de iPhone 11, blijft op een magere 5 Watt steken.

Beetje bij beetje komt er meer informatie over de nieuwe iPhone-serie naar buiten. Het lijkt erop dat Apple later dit jaar vier toestellen aankondigt. De opvolger van de iPhone 11 schijnt de overstap naar een oled-scherm te maken, dat kwalitatief beter is dan lcd. Het design schijnt op de iPad Pro geïnspireerd te zijn.

