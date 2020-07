‘iPhone 12 wordt met nieuwe, stevigere oplaadkabel geleverd’

Hoewel de oordopjes en oplader mogelijk ontbreken, zou Apple wel een nieuwe iPhone 12-oplaadkabel in de doos stoppen. Deze is een stuk steviger dan we van Apple gewend zijn.

‘iPhone 12 oplaadkabel wordt extra stevig’

Een nieuw gerucht, afkomstig van de betrouwbare lekker @L0vetodream op Twitter, stelt dat de nieuwe 2020 iPhones dit jaar een ‘gevlochten’ Lightning-naar-usb-c-kabel krijgen. Zoals de naam al zegt is deze kabel verpakt in een laag stevige stof, die de kabel beschermt tegen invloed van buitenaf.

Deze techniek wordt al jaren gebruikt door fabrikanten van muizen en toetsenborden om de kabels langer goed te houden. Ook accessoiremakers bieden al jaren iPhone-kabels aan die op deze manier extra stevig zijn gemaakt.

Op foto’s zou de nieuwe oplaadkabel voor de iPhone 12 te zien zijn. Mochten de foto’s kloppen, dan bevestigt dit ook dat de iPhone 12 gewoon een Lightning-poort in plaats van een usb-c-aansluiting krijgt, iets waar we de afgelopen maanden verschillende geruchten over hebben gehoord.

iPhone 12 zonder adapter, met stevigere kabel?

Daarnaast geeft deze stevigere kabel Apple een mooie manier om het aan gebruikers te verkopen dat er geen adapter of oordopjes meer in de doos zitten. Volgens de meest recente geruchten zou Apple de iPhone 12-modellen van dit najaar in een nieuwe smallere verpakking stoppen.

Daarin is enkel nog plaats voor de iPhone en oplaadkabel en niet meer voor de adapter en de oordopjes. Lees in onderstaande opinie waarom dat niet direct een probleem hoeft te zijn, als Apple het maar goed aanpakt.

Naar verwachting brengt Apple dit najaar (in september) vier nieuwe iPhone-modellen op de markt. De iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de opvolgers op de modellen van vorig jaar.

Daarnaast zou er een nieuwe iPhone 12 mini verschijnen, een kleiner toestel met een voorkantvullend display. Ondanks geruchten over vertraging zouden de vier modellen in september worden onthuld, waarna ze eind september of in de loop van oktober in de winkels liggen.