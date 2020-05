Ga je later dit jaar een iPhone 12 kopen? Dan kun je aan de slag met een oled-scherm, welke versies je ook in huis haalt. Ook de resoluties van de vier iPhone 12-modellen schijnen erop vooruit te gaan, maar daar staan wel fikse prijskaartjes tegenover.

Gerucht: Alle iPhone 12-modellen krijgen oled-scherm

Dat meldt Ross Young, directeur van onderzoeksbedrijf Display Supply Chain Consultants. De insider heeft informatie gedeeld over de schermformaten van de nieuwe Apple-telefoons, de resoluties, overige specificaties en vermoedelijke prijskaartjes. Young claimt dat alle vier de modellen een oled-scherm krijgen, dat kwalitatief beter is dan lcd.

1. iPhone 12

De nieuwe versie van de iPhone 11 heeft volgens de analist een 5,4 inch-scherm van Samsung. Dit oled-paneel schijnt een resolutie van 2340 bij 1080 pixels te krijgen. Indien deze informatie klopt gaat het nieuwe instapmodel er flink op vooruit. De iPhone 11 heeft namelijk een kwalitatief minder hoogstaand lcd-scherm met mindere resolutie (1792 bij 828 pixels).

2. iPhone 12 Max

Voor het eerst brengt Apple dit jaar ook een grotere versie van het instapmodel uit, voorspelt Young. De iPhone 12 Max heeft dezelfde specificaties als zijn broertje, maar krijgt een groter display. Het 6,1 inch-oled-scherm heeft volgens Young een resolutie van 2532 x 1170 pixels. Het paneel wordt geleverd door LG, dat ook zelf (Android)telefoons maakt.

3. iPhone 12 Pro

De opvolger van de iPhone 11 Pro wordt een stukje groter. De 12 Pro heeft namelijk een 6,1 inch-scherm met hoge resolutie (2532 bij 1170 pixels). De pixeldichtheid (PPI), dus hoe scherp het scherm in verhouding is, neemt zodoende een mini sprongetje. De PPI’s van de iPhone 11 Pro en vermeende iPhone 12 Pro zijn respectievelijk 458 en 460.

4. iPhone 12 Pro Max

De grootste iPhone van dit jaar heeft een ontzettend fors scherm, zo voorspelt de industrie-analist. De 12 Pro Max maakt zijn naam en krijgt naar het schijnt een 6,7 inch-paneel van Samsung. De resolutie van 2778 bij 1284 pixels zorgt voor een PPI van 458. In verhouding is het scherm van de iPhone 11 Pro Max-opvolger dus net zo scherp.

Nieuwe kleurenweergave en prijzen

Verder meldt Young dat de twee Pro-modellen zijn uitgerust met 10 bits-kleurenschermen. Zo’n paneel kan een grotere variatie van kleuren tonen. Bovendien is het kleurenpalet meer natuurgetrouw dan schermen zonder deze standaard. Ook meldt de analist dat de schermhelderheid wordt opgekrikt. Dat is fijn voor mensen die veel films kijken.

Tot slot waagt Young zich ook aan het voorspellen van de adviesprijzen. De iPhone 12 gaat volgens de analist tussen de 649 en 749 dollar kosten, afhankelijk van of je 128GB of 256GB interne opslag kiest. Voor de 12 Max schijn je 100 dollar meer te betalen.

De iPhone 12 Pro verschijnt volgens Young in drie configuraties -128/256/512GB- die in prijs variëren van 999 tot 1299 dollar. Voor de iPhone 12 Pro Max moet je natuurlijk het diepst in de buidel tasten. Het duurste model van dit jaar gaat volgens de analist minstens 1099 dollar kosten. Kies je de meest uitgebreide configuratie met 512GB opslag? Dan zou je 1399 dollar op tafel moeten leggen.

