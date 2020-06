Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 12 geen kleinere notch, zoals aanvankelijk werd gedacht. Een gelekte afbeelding laat de nieuwe toestellen zien met een soortgelijk ontwerp als de huidige iPhone 11-serie.

‘Notch van iPhone 12 wordt niet kleiner’

Dat beweert Apple-lekker en YouTuber EverythingApplePro. De gelekte schematische tekening van de iPhone 12 is gemaakt voor makers van iPhone-accessoires. Zij kunnen de afmetingen gebruiken om alvast hoesjes te ontwerpen en te produceren.

De afbeelding laat drie toestellen zien met een notch die even groot is als die van de iPhone 11-serie. Dat is opvallend, omdat meerdere geruchten erop wezen dat de notch juist kleiner zou worden. Bovendien ziet het ernaar uit dat de driedubbele cameralens hetzelfde blijft.

Volgens eerdere geruchten worden de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max juist uitgerust met een LiDAR-sensor. Deze sensor is al aanwezig op de iPad Pro 2020, die ‘m gebruikt voor augmented reality-functies. Bovenstaande afbeelding suggereert dat alleen de iPhone 12 (met 6,7 inch-scherm) zo’n LiDAR-sensor krijgt.

Slag om de arm

Het is belangrijk om hierbij wel een slag om de arm te houden. Zogeheten CAD-afbeeldingen worden vaak gepresenteerd als officiële productontwerpen. Toch maken hoesjesfabrikanten deze regelmatig zelf om het ontwerp van de nieuwe iPhone te kunnen voorspellen.

Het kan daarom zo zijn dat de notch in de afbeelding niet kleiner is gemaakt, omdat het voor hoesjes niet relevant is of deze kleiner wordt of niet. Hetzelfde geldt voor de cameralenzen.

Onthulling in september

Om er achter te komen of het gerucht klopt, moeten we nog even geduld hebben. Medio september, of misschien zelfs oktober, onthult Apple de opvolgers van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en 11 Pro Max.

Toch weten we al vrij veel doordat informatie vroegtijdig is gelekt. We zijn onder meer op de hoogte van de verschillende modellen, schermformaten en cameraresoluties. Check onderstaand iPhone 2020-geruchten overzicht voor een opsomming van de meest geloofwaardige geruchten.

