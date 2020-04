Een gelekte schematische tekening laat ons precies zien hoe Apple de iPhone 12-notch een stuk kleiner maakt dit jaar. Goed nieuws, want zo blijft er meer ruimte over voor het scherm.



‘iPhone 12 notch wordt kleiner’

Toen Apple de iPhone X introduceerde met Face ID, onthulde het bedrijf daarmee tegelijk de notch; een kleine inkeping aan de bovenkant van het scherm om alle benodigde sensoren in te verwerken. Een noodzakelijk kwaad dat ervoor zorgt dat er altijd een kleine hap uit het scherm wordt genomen.

Daar lijkt dit najaar verandering in te komen als Apple zijn vier nieuwe 2020 iPhones presenteert. Volgens de inmiddels bekende Jon Prosser wordt de iPhone 12-notch veel kleiner, iets wat aansluit bij geruchten die we al langer horen.

Op Twitter deelt hij een schematische tekening van Apple, die precies laat zien hoe deze kleinere notch moet gaan werken. De tekening zou afkomstig zijn van één van Apples leveranciers, waar wel vaker dit soort CAD-tekeningen uitlekken.

Op de tekening zijn alle knoppen en sensoren te zien, wat ons een eerste blik geeft op hoe Apple de notch dit jaar kleiner wil gaan maken. Om dit voor elkaar te krijgen, zitten de sensoren dichter bij elkaar, met de speaker erboven in plaats van er tussenin.

Tot dertig procent kleiner

In de praktijk komt dat ongeveer neer op een inkeping die 30 procent kleiner is dan nu het geval is in de iPhone 11 (Pro). Daarnaast zou Apple uiteindelijk van plan zijn om de notch helemaal weg te halen, maar dat zal in 2020 waarschijnlijk niet meer gebeuren.

Apple zou wel druk aan het testen zijn voor een iPhone met een Touch ID-sensor die onder het scherm zit. Dit lijkt vooralsnog de beste manier om de notch te laten verdwijnen, al is daarmee ook Face ID verleden tijd.

