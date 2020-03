‘iPhone 12 niet vertraagd, ondanks productieproblemen door coronavirus’

De productie van de iPhone 12 ligt nog op schema, ondanks dat maatregelen rond het coronavirus de productieketen van Apple flink hebben ontregeld.

iPhone 12-productie niet vertraagd

Apple heeft moeite de productieketen voor nieuwe producten voldoende draaiende te houden, zo meldt nieuwssite Bloomberg. Hoewel de productie in Azië weer bijna volledig op gang komt, is er voor sommige onderdelen een flinke achterstand in te halen. Volgens de website lijkt dit echter geen gevolgen te hebben voor de productie van de nog niet aangekondigde iPhone 12. Het toestel wordt dit najaar verwacht.

Bloomberg sprak daarvoor met mensen die betrokken zijn bij de productie van Apple-apparaten. Volgens hen rondt Apple het ontwerp voor nieuwe iPhones doorgaans af in november en december. Ook dit jaar maakte Apple ondanks de sluiting van fabrieken in februari voldoende testmodellen van de nieuwe iPhone. De massaproductie van de behuizing komt doorgaans in april op gang. In mei worden de toestellen afgemonteerd.

Volgens deze planning zou de impact van de sluiting van fabrieken in grote delen van Azië geen grote gevolgen hebben voor de lancering van de volgende iPhone. Maar Bloomberg meldt ook dat er in de huidige situatie nog van alles mis kan gaan. Bijvoorbeeld als Apple niet voldoende technici beschikbaar heeft om problemen met het toestel op te lossen.

Vertraging andere Apple-producten

Afgelopen week presenteerde Apple een serie nieuwe producten. De nieuwe iPad Pro 2020 en Macbook Air 2020 konden gewoon in de verkoop gaan. De productie was hiervoor al op gang de fabrieken in Azië op slot gingen vanwege het coronavirus. Het feit dat het bijzondere iPad-toetsenbord met trackpad echter pas in mei in de verkoop gaat, maanden nadat de bijbehorende iPad Pro verkrijgbaar wordt, is een teken dat de productie nog niet op volle toeren draait.

Hoewel de fabrieken in China weer bijna allemaal op volle toeren draaien, zijn die afhankelijk van onderdelen uit de rest van de wereld. Zo lagen fabrieken in Maleisië twee weken stil, waardoor de aanvoer van chips en processoren verstoord is.

Maatregelen over de hele wereld

Ook maatregelen tegen het coronavirus in andere delen van de wereld kunnen de productieketen verstoren. De schermen van iPhones worden gemaakt door Samsung en LG, in het zwaar getroffen Zuid Korea. Chips voor energiebeheer zijn afkomstig uit Italië, dat momenteel volledig is afgesloten. Ook heeft Apple enkele honderden technici die in Israel toekomstige technologieën ontwikkelen. Mensen in dat land mogen alleen nog de deur uit voor essentiële zaken, maar moeten verder vanuit huis werken.