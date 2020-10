Uitleg: Waarom de iPhone 12 in Nederland duurder is dan in Amerika

Waarom is de iPhone 12 duurder in Nederland dan in de Verenigde Staten? En waar komt dit prijsverschil vandaan? In dit artikel checken of wij daadwerkelijk meer voor Apple-producten betalen dan anderen.

Waarom de iPhone 12 in Nederland duurder is

Ieder jaar kun je er vergif op innemen. Net na de presentatie van de nieuwe iPhones beginnen mensen zich af te vragen waarom de Amerikaanse adviesprijzen zo laag liggen. Hoe kan het dat zij een iPhone 12 mini voor 699 dollar op de kop tikken, terwijl wij er 809 euro voor moeten neerleggen?

Het simpele antwoord is belasting. Apple communiceert de Amerikaanse adviesprijzen namelijk altijd exclusief btw. Dat komt omdat de regelgeving per staat verschilt. In sommige staten betaal je helemaal geen belasting over aankopen, terwijl je in andere staten bijna 10 procent over je iPhone 12 moet afdragen.

In onderstaande tabel hebben we daarom de Nederlandse en Amerikaanse adviesprijzen van de vier nieuwe iPhones met elkaar vergeleken. De dollarprijzen zijn hierbij naar euro’s omgerekend, en de europrijzen zijn exclusief btw. In de laatste kolom wordt duidelijk hoeveel duurder een iPhone 12-telefoon in Nederland is.

Model Amerikaanse prijs* Nederlandse prijs** Verschil in % iPhone 12 679 751 +10.6 iPhone 12 Pro 849 957 +12.7 iPhone 12 Pro Max 934 1040 +11.3 iPhone 12 mini 594 668 +12.5 *Omgerekend in euro’s **exclusief btw

En inderdaad, iPhones zijn daadwerkelijk goedkoper in Amerika. Het brutoverschil is bij de meeste toestellen zo’n 100 euro. Maar, dit is slechts het halve verhaal. Er zijn namelijk wel wat nuanceringen bij dit verschil te plaatsen, al vallen die niet altijd in het voordeel van de Nederlandse portemonnee uit.

1. Verschillende belastingtarieven

In kolom twee, waar de Amerikaanse adviesprijzen staan, gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat je geen btw over aankopen afdraagt.

Dit is slechts voor een klein deel van de Amerikaanse bevolking werkelijkheid. In slechts vijf staten hoef je namelijk geen btw over aankopen af te dragen. De meeste Amerikaanse staten hanteren wel btw-regels. Meestal moet je tussen de 5 en 10 procent belasting over producten afdragen.

2. Btw inhouden

Verder zijn we er in de bovenstaande tabel vanuit gegaan dat je de btw over producten mag aftrekken, bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent. Die vlieger gaat voor de meeste mensen niet op. Zij moeten het volledige iPhone-aankoopbedrag ophoesten.

3. Overige kosten

Bovendien laten we enkele factoren helemaal buiten beschouwing. Denk bijvoorbeeld aan de transportkosten die voor Apples rekening zijn. En vergeet ook lokale (Nederlandse) wet- en regelgeving niet, zoals de thuiskopieheffing.

Conclusie: is de iPhone 12 in Nederland duurder?

De iPhone 12 is in Amerika wel degelijk goedkoper dan in Nederland, hoe je het ook wendt of keert. Wel is het lastig vergelijken, want het maakt in de VS veel uit in welke staat je een product aanschaft. Wel is het prijsverschil kleiner dan vaak wordt gesuggereerd.

Nieuwe iPhone kopen

Wil je één van de nieuwe Apple-smartphones in huis halen? De iPhone 12 en iPhone Pro kosten hier respectievelijk 909 en 1159 euro en zijn vanaf deze vrijdag verkrijgbaar. De iPhone 12 (Pro) pre-order is inmiddels begonnen.

Wil je de iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max aanschaffen? Dan moet je iets langer geduld hebben. De kleinste en grootste iPhones van 2020 kosten hier 809 en 1259 euro en zijn vanaf 6 november vooruit te bestellen.