iPhone 12 mini winactie: iPhoned geeft de compacte nieuwe iPhone weg!

Met vier nieuwe iPhones dit najaar doen we er met iPhoned nog een schepje bovenop. Na de iPhone 12 Pro geven we ook de iPhone 12 mini weg! In dit artikel lees je hoe je kans maakt.

iPhone 12 mini winactie: zo maak je kans

Al een aantal jaar geven we in het najaar de nieuwe iPhone weg. Zo ook dit jaar met de iPhone 12 Pro, waar duizenden iPhoned-lezers aan mee hebben gedaan. Omdat Apple dit jaar voor het eerst vier nieuwe iPhones presenteert, doen we dit nog eens dunnetjes over. Ook de iPhone 12 mini gaan we aan een gelukkige lezer weggeven.

Meedoen is gemakkelijk, het enige wat je hoeft te doen is onderstaande stappen doorlopen.

Zo maak je kans op de gloednieuwe iPhone 12 mini

Like onze iPhone 12 mini winactie-video en laat een reactie achter via deze link Abonneer je op ons YouTube-kanaal; Volg @iPhoned op Instagram via deze link Schrijf je in voor de winactie via het onderstaande formulier.

Zie je het bovenstaande formulier niet? Schrijf je dan in via deze link.

Wanneer maken we de winnaar bekend?

Ben je al abonnee op YouTube en volg je ons al op Instagram? Dan hoef je enkel te reageren onder de video en het formulier in te vullen. De winactie loopt tot en met 19 november. Kort daarna maken we de winnaar bekend, dus houd iPhoned goed in de gaten. Heel veel succes met meedoen namens de hele iPhoned-redactie.

