iPhone 12 mini vs iPhone SE: de kleinste Apple-telefoons vergeleken

Wie een kleine Apple-telefoon zoekt heeft twee keuzes. In deze iPhone 12 mini vs iPhone SE-vergelijking zetten we de twee compacte telefoons tegenover elkaar en geven we een aankoopadvies.

iPhone 12 mini vs iPhone SE: de 7 belangrijkste verschillen

Eindelijk zijn er goede alternatieven op de markt voor mensen die niet van grote smartphones houden. De iPhone 12 mini en iPhone SE, die begin dit jaar vernieuwd werd, zijn dankzij hun compacte behuizingen lekker handzaam, maar daar houden de overeenkomsten wel op. De twee toestellen hebben qua specificaties namelijk maar weinig gemeen. Kom achter alle verschillen in deze iPhone 12 mini vs iPhone SE-vergelijking.

1. Formaat en design

De iPhone 12 mini is met recht mini. Het is namelijk de kleinste Apple-telefoon van het moment. En dat is opvallend, want het scherm van de 12 mini is fiks groter dan dat van de SE. Laatstgenoemde heeft echter het design van de iPhone 8 gekopieerd, inclusief forse schermranden.

De iPhone 12 mini huist daarentegen in een modern jasje met vrijwel geen bezels. Bovendien is de compactere uitvoering van de iPhone 12 met zijn 135 gram lichter dan de SE, die 148 gram op de weegschaal aantikt.

Daarnaast is de kleinste iPhone 12-variant dankzij zijn IP68-certificaat een stuk waterdichter dan zijn iets minder compacte broertje (met IP67-certificaat). Eerstgenoemde kan tot 6 meter diepte onderwater terwijl de SE na 1 meter ‘verdrinkt’. Tot slot is de iPhone 12 mini met zijn vijf uitvoeringen ook kleurrijker dan de iPhone SE, die je in ‘slechts’ vier kleurtjes kunt bestellen.

Afmetingen iPhone 12 mini : 131.5 (hoogte) x 64.2 (breedte) x 7.4 mm (dikte)

: 131.5 (hoogte) x 64.2 (breedte) x 7.4 mm (dikte) Afmetingen iPhone SE 2020: 138.4 (hoogte) x 67.3 (breedte) x 7.3 mm (dikte)

2. Scherm

Over het scherm gesproken: die van de iPhone 12 mini is op alle vlakken beter. Met de iPhone 12-serie neemt Apple namelijk definitief afscheid van lcd. Zodoende hebben alle iPhone 12’s een oled-paneel, dat kwalitatief veel hoogstaander is dan het lcd-scherm van de iPhone SE.

Oled blinkt onder meer uit in het tonen van contrasten: zwart in films is bijvoorbeeld echt zwart. Bovendien is het kleurbereik van oled groter en dat komt weer van pas tijdens het kijken van video’s. Verder kan het schermpje van de 12 mini een stuk helderder (1200 nits) dan dat van de SE (625 nits): dit is vooral handig wanneer je in fel zonlicht iets wil aflezen.

Verder is het Super Retina XDR-scherm van de mini, zoals de officiële marketingnaam van het nieuwe display luidt, veel scherper. De iPhone 12 mini heeft namelijk 476 pixels per inch (ppi), terwijl de SE op een ppi van 326 blijft steken. Dit verschil zie je met name tijdens het kijken van films in hoge kwaliteit.

Tot slot zijn alle iPhone 12-telefoons voorzien van een Keramisch Schild op het scherm. Dit weerbarstige laagje zorgt ervoor dat de nieuwe toestellen tot wel 4 keer beter beschermt zijn bij vallen. Nu raden we je niet aan om dit in de praktijk te gaan testen, maar in theorie moet de iPhone 12 mini beter tegen aanvaringen met de stoeprand kunnen dan de SE.

iPhone 12 mini: 5,4 inch-scherm van oled : 2340 bij 1080 pixels (476 ppi)

5,4 inch-scherm van : 2340 bij 1080 pixels (476 ppi) iPhone SE: 4,7 inch-scherm van lcd: 1334 bok 750 pixels (326 ppi)

3. Camera’s

Een ander groot verschil komen we tegen op de achterkant. De iPhone 12 mini heeft namelijk twee camera’s, de SE één: een Groothoeklens. De 12 mini voegt daar een Ultragroothoeklens aan toe. Deze dubbele camera-opstelling (beiden 12 megapixel) kan tot 2 keer optisch inzoomen. Hiermee haal je het beeld dichterbij, zonder kwaliteitsverlies.

De iPhone SE kan niet optisch inzoomen, maar heeft wel 5 keer digitale zoom (net als de 12 mini). Middels een softwarematig trucje wordt dit optisch zoom-effect zodoende alsnog nagebootst. Ook handig: de 12 mini kan hdr-video’s in Dolby Vision opnemen. Filmpjes zien er hierdoor heel erg natuurgetrouw uit.

Ook de selfiecamera’s zijn verschillend. De iPhone 12 mini maakt zelfportretten in 12 megapixel, de SE in 7 megapixel. Ook heeft eerstgenoemde allerlei exclusieve functies, waaronder de mogelijkheid om filmpjes in 4K-kwaliteit op te nemen en dankzij de Nachtmodus kun je ook bij weinig licht goede foto’s maken.

Tot slot beschikt de iPhone 12 mini wél over Face ID-gezichtsherkenning, maar de iPhone SE niet. De iPhone 8 look-alike ontgrendel je via de Touch ID-vingerafdrukscanner (of natuurlijk met een patroon of code).

iPhone 12 mini-camera’s : Ultragroothoek- en Groothoeklens + selfiecamera (allemaal 12 megapixel)

: Ultragroothoek- en Groothoeklens + selfiecamera (allemaal 12 megapixel) iPhone SE-camera: Groothoeklens (12 megapixel) en selfiecamera (7 megapixel)

4. Processor

De iPhone 12 mini is krachtiger dan de iPhone SE. Dit komt omdat alle iPhone 12-telefoons worden aangestuurd door de razendsnelle A14 Bionic-processor. Deze vormt niet alleen het kloppend hart van de gehele iPhone 12-serie, maar voorziet ook de kersverse iPad Air 2020 van power.

Daarentegen draait de iPhone SE 2020 op een A13-processor. De voorganger van de A14-chip vinden we ook terug in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Beide processors zijn snel en kunnen nog jaren mee, maar de A14 is zonder twijfel beter. Hij is niet alleen sneller, maar ook energiezuiniger. Hierdoor gaat je iPhone-accu langer mee.

5. Accuduur

Volgens Apple kan de iPhone 12 mini tot 15 uur onafgebroken video’s afspelen voordat het accupercentage op 0 procent staat. De iPhone SE 2020 houdt het twee uur minder lang vol. Snelladen gaat bij beide toestellen met maximaal 20 Watt. Hierdoor zit de accu van je iPhone 12 mini of iPhone SE binnen 30 minuten voor ongeveer de helft vol.

Verder kan de mini-iPhone overweg met MagSafe, de draadloze oplaadtechniek die Apple in 2020 nieuw leven inblaast. Op die manier kun je allerlei geschikte accessoires op de achterkant van de iPhone 12-telefoons klikken, waaronder dus draadloze opladers en bijvoorbeeld beschermhoezen.

Apple en ophef gaan hand in hand. 2020 staat in het teken van een kleinere verpakking. Het bedrijf levert namelijk standaard geen oordopjes en oplader meer mee. Dit geldt voor alle toestellen die het bedrijf verkoopt. Deze keuze is een tikkeltje opmerkelijk, want toen je de iPhone SE aan het begin van dit jaar kocht kreeg je er wél een adapter en EarPods bij.

→ Lees verder over MagSafe.

6. 5G

Vind je het fijn om meerdere jaren met hetzelfde toestel te doen? Dan heeft de iPhone 12 mini dankzij zijn 5G-ondersteuning absoluut een streepje voor. Momenteel hebben we in Nederland nog geen landelijk dekkend 5G-netwerk (en bovendien valt de snelheidswinst vooralsnog mee), maar dat gaat de komende jaren veranderen. De iPhone SE is in dat opzicht een minder duurzame aankoop, want 5G-ondersteuning ontbreekt.

7. Prijs

Ook niet geheel onbelangrijk: de prijs. Voor de iPhone 12 mini leg je minimaal 809 euro neer. Je krijgt dan de instapversie met 64GB opslagcapaciteit. Heb je behoefte aan meer ruimte? Dan kun je uitbreiden naar 128GB of 256GB voor respectievelijk 859 en 979 euro.

De iPhone SE (met 64GB opslag) heeft een adviesprijs van 489 euro, maar is inmiddels voor een paar tientjes minder bij sommige webwinkels verkrijgbaar. De varianten met 128GB en 256GB opslagcapaciteit kosten respectievelijk 539 en 659 euro. Wil je het goedkoopst uit zijn? Dan moet je een refurbished iPhone SE aanschaffen. Een gereviseerd exemplaar bespaart je al snel enkele tientjes.

Aankoopadvies

Afgezien van hun compacte formaat hebben de iPhone SE en iPhone 12 mini maar weinig gemeen. Dat is ook logisch, want ze zijn allebei op een ander publiek gericht. De iPhone SE is ideaal voor mensen die wél een iPhone willen, maar de toestellen van afgelopen jaren te duur vonden, of de iPhone 12-telefoons aan de prijs vinden. Het toestel kan qua specificaties nog jaren mee, maar het ontwerp is zonder twijfel verouderd.

De iPhone 12 mini is daarentegen op een meer veeleisend publiek gericht: mensen die eigenlijk een iPhone 12 willen, maar dit toestel te groot vinden. Qua specificaties trekt de mini-iPhone in vergelijking met de iPhone SE dan ook altijd aan het langste eind. Dat is ook logisch, want hij is honderden euro’s duurder.

iPhone SE kopen

Wil je de iPhone SE kopen? Het toestel is breed verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten. Een losse iPhone SE heeft een adviesprijs van 489 euro. In combinatie met een sim only ben je zo mogelijk het voordeligst uit. Bij een iPhone SE met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af.

iPhone 12 mini kopen

De iPhone 12 mini gaat op 6 november in de pre-order. Meld je aan voor de iPhoned-nieuwsbrief om te zijner tijd een herinnering te krijgen zodat je de voorverkoop niet mist! Een losse iPhone 12 mini gaat 809 euro kosten en is bij de volgende partijen te bestellen:

Wil je liever een iPhone 12 mini met abonnement? Ook dat kan! Bij onderstaande partijen kun je terecht: