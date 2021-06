iPhone 12 mini vs iPhone 11: de 5 belangrijkste verschillen op een rij

De iPhoned-redactie wordt vaak gevraagd om aankoopadvies, bijvoorbeeld wanneer mensen moeten kiezen tussen de iPhone 12 mini en iPhone 11. In deze vergelijking zetten we daarom de belangrijkste verschillen tussen de twee op een rijtje. Ook geven we een aankoopadvies.

Vergelijking: iPhone 12 mini vs iPhone 11

Heb je weinig tijd? Tik dan op de onderstaande links om direct naar dat onderdeel te gaan.

1. Design en behuizing

Leg je de iPhone 12 mini en iPhone 11 naast elkaar, dan valt het verschil in design direct op. De 12 mini heeft, net als de andere iPhone 12-telefoons, een hoekig design, harde randen en een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt.

De iPhone 11 heeft daarentegen een meer ‘rond’ design. De randen zijn minder nadrukkelijk aanwezig en het scherm loopt meer vloeiend over in de behuizing.

iPhone 12 mini

iPhone 11

Verder verschillen de twee natuurlijk ook in formaat. De kleinste iPhone 12 mag zich met recht “mini” noemen, want het toestel is zelfs kleiner dan de iPhone SE. Zodoende kun je de 12 mini zonder problemen met één hand bedienen en past ‘ie in vrijwel iedere broekzak en tas. Dat is met de iPhone 11 lang niet voor iedereen zo.

Afmetingen iPhone 12 mini: 131/5 mm (hoogte) bij 64,2mm (breedte) bij 7,4mm (dikte)

iPhone 12 mini: 131/5 mm (hoogte) bij 64,2mm (breedte) bij 7,4mm (dikte) Afmetingen iPhone 11: 150.9mm (hoogte) bij 75.7mm (breedte) bij 8.3mm (dikte)

Ben jij een kluns eersteklas? Dan kun je beter de 12 mini kopen. Dit toestel heeft namelijk een keramische schildlaag op het display liggen. Hij is hierdoor robuuster dan de iPhone 11, die deze beschermlaag niet heeft.

De 12 mini kan trouwens ook beter tegen water. Je kunt het toestel maximaal 30 minuten tot en met 6 meter onderwater gebruiken. De iPhone 11 kan zijn adem maximaal tot een diepte van 2 meter inhouden.

2. Scherm: lcd vs oled

Een groot verschil tussen de instap-iPhone van 2019 en 2020 is het scherm. De iPhone 11 gebruikt een lcd-paneel, de 12 mini een oled-display. Oled is op alle vlakken beter dan lcd en dus trekt de compacte iPhone 12 op dit onderdeel zonder twijfel aan het langste eind.

iPhone 12 mini

iPhone 11

Een oled-scherm is heel goed in het laten zien van contrasten, omdat het kleurbereik heel hoog is. Dit is ideaal voor mensen die veel films kijken of games spelen. Verder is oled energiezuiniger dan lcd en is de resolutie opgekrikt. Alles ziet er op de iPhone 12 mini dus scherper uit.

iPhone 12 mini-scherm: oled-paneel met resolutie van 2340 bij 1080 pixels (476 pixels per inch)

iPhone 11-scherm: lcd-paneel met resolutie van 1792 bij 828 pixels (326 pixels per inch)

3. Hardware: hallo 5G

De iPhone 12 mini en iPhone 11 verschillen niet alleen aan de buitenkant van elkaar, ook onder de motorkap zijn er maar weinig overeenkomsten.

iPhone 12 mini

Het belangrijkste verschil is de processor. De 12 mini wordt aangedreven door een A14 Bionic-chip. Deze is niet alleen sneller dan de A13 Bionic-chip van de iPhone 11, hij heeft ook ondersteuning voor 5G. Wil je met het nieuwe netwerk aan de slag, dan moet je dus een iPhone 12 (mini) aanschaffen: de iPhone 11 blijft op 4G steken.

Hecht je hier weinig waarde aan? Dan wordt de keuze voor een iPhone 11 alweer interessanter. Het toestel is nog steeds razendsnel en kan intensieve taken zonder problemen aan. Op papier is de 12 mini wel krachtiger, maar de meeste mensen zullen het verschil nooit heel duidelijk merken.

4. Camera: het zit ‘m in de details

In deze iPhone 12 mini vs iPhone 11-vergelijking komen we tot nog toe veel verschillen tegen. Dit gaat niet op voor een ander belangrijk onderdeel: de camera.

iPhone 11

De 12 mini heeft namelijk precies dezelfde sensoren als de 11. Je kunt aan de slag met een groothoek- en ultragroothoeklens op de achterkant, boven het scherm zit een enkele selfiecamera (allemaal 12 megapixel).

Wel heeft Apple aan de camerasoftware gesleuteld. Bij de iPhone 12 mini hebben alle lenzen bijvoorbeeld een Nachtmodus en Portretmodus, en ook de hdr-stand is verbeterd. Ook kun je met de iPhone 12 (mini) filmpjes in Dolby Vison opnemen. Deze standaard wordt bijvoorbeeld voor bioscoopfilms gebruikt.

5. Accu en opladen

Nieuwer is niet altijd beter. Een goed voorbeeld hiervan is de iPhone 11. Dit toestel heeft namelijk een grotere accucapaciteit dan de iPhone 12 mini. Het toestel gaat hierdoor veel langer mee dan zijn nieuwere collega.

Bij normaal gebruik gaat de 12 mini een dag(je) mee op een volle acculading. Gebruik je het toestel intensief, dan moet je aan het eind van de middag of begin van de avond wel even bijladen. Op de iPhone 11 heb je dit probleem niet. Ook wanneer je het toestel intensief gebruikt haal je het eind van de avond.

iPhone 12 mini

Accu van iPhone 12 mini: 2227 mAh

van iPhone 12 mini: 2227 mAh Accu van iPhone 11: 3110 mAh

Wel is het zo dat de 12 mini sneller kan opladen dan zijn grotere voorganger, al scheelt het niet veel. De kleine Apple-smartphone van 2020 laadt maximaal met 20 Watt vermogen op, terwijl het toestel uit 2019 maximaal met 18 Watt blijft.

Een ander verschil is dat de 12 mini MagSafe heeft. Hierdoor kun je (geschikte) draadloze opladers op de achterkant vastklikken, waarna het opladen begint. Ook andere accessoires (zoals pasjeshouders) komen automatisch op hun plek terecht. De iPhone 11 heeft geen MagSafe.

Aankoopadvies

De iPhone 12 mini is onderaan de streep een duidelijke verbetering ten opzichte van de iPhone 11. De hardware is klaar voor de toekomst dankzij 5G, het design is flink onder handen genomen en het oled-scherm is ideaal voor filmliefhebbers.

Het grootste nadeel is de accuduur. Fanatieke gebruikers moeten het toestel aan het eind van de (mid)dag gegarandeerd opladen en dat is jammer voor een duur toestel.

Heb je hier geen trek in? Dan kun je beter voor de iPhone 11 gaan. Het flink grotere toestel houdt zich nog steeds goed staande en kan nog prima een tijdje mee. Heel toekomst-proof is de iPhone 11 echter niet. Hij heeft bijvoorbeeld geen 5G en ook het design is verouderd.

