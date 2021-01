‘iPhone 12 mini verkoopt minder goed dan andere iPhone-modellen’

Apples kleinste iPhone ooit zou het minder goed doen dan het bedrijf had gehoopt. Uit een nieuw onderzoek blijkt de iPhone 12 mini-verkoop tegen te vallen, zeker ten opzichte van de drie andere iPhone 12-modellen.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 12 mini verkoop valt tegen’

Het nieuws is afkomstig van Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), een bekende naam als het om dergelijke onderzoeken gaat. In totaal waren alle vier de iPhone 12-modellen goed voor 76 procent van de totale iPhone-verkoop in oktober en november. De reguliere iPhone 12 deed het het beste met 27 procent van de verkoop. Ter vergelijking: de iPhone 11-modellen haalde een jaar eerder met 69 procent een minder hoog percentage.

Kijken we naar de compacte iPhone 12 mini, dan blijkt slechts deze slechts zes procent te beslaan van de totale verkopen. De veel duurdere iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max presteerden bovendien meer in lijn met de reguliere iPhone 12, met percentages rond de twintig procent. Dit sluit aan bij andere geruchten die stellen dat Apple verrast werd door het succes van de iPhone 12 Pro en Pro Max.

Het lage percentage van de iPhone 12 mini heeft wel een aantal randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Zo bracht Apple de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini ruim een maand later uit dan de reguliere iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Hierdoor had de mini minder tijd om zijn verkoopaantal op te bouwen.

Twee mogelijke oorzaken in beeld

Toch is het opvallend dat het percentage zo laag uitvalt, terwijl er al jaren veel mensen zijn die om een dergelijke compacte iPhone vragen. In onze iPhone 12 mini review waren we bovendien erg te spreken over het nieuwe kleine toestel. Enkel de accuduur is door het compacte formaat aan de korte kant vergeleken met de andere modellen, wat voor veel consumenten mogelijk een reden is om toch voor iets anders te kiezen.

Een andere reden die CIRP aanhaalt is de prijs van de iPhone 12 mini. Deze is een stuk hoger dan wat je nu voor de iPhone 11 van vorig jaar of de iPhone SE 2020 betaalt. Wil je weten of de iPhone 12 mini voor jou wel de smartphone is waar je naar op zoek bent? Check dan onze videoreview en geschreven review.