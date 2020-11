De iPhone 12 mini lijkt een touchscreen-probleem te hebben. Veel gebruikers klagen dat het scherm slecht reageert als ze hun iPhone willen ontgrendelen.

‘Scherm iPhone 12 mini functioneert slecht tijdens ontgrendelen’

MacRumors komt met een vervelend bericht over het touchscreen van de iPhone 12 mini. Op het forum van de website klagen veel kopers dat het scherm slecht reageert wanneer ze hun telefoon ontgrendelen.

Het probleem doet zich voor als gebruikers met hun duim omhoog vegen nadat ze zijn herkend door Face ID. Normaal kom je dan direct op het thuisscherm terecht. Het touchscreen van de iPhone 12 mini lijkt dit commando vaak niet te registreren. Gebruikers moeten meerdere malen swipen voor er iets gebeurt. Ook de zaklamp en de camera zijn vanaf het vergrendelscherm lastig met een duim te openen.

Opvallend is dat het touchscreen van de iPhone 12 mini wel goed reageert op andere vingers. Het probleem doet zich bovendien minder vaak voor wanneer het toestel aan de lader ligt. Ook gaat het ontgrendelen beter wanneer de iPhone niet in een hoesje zit.

De problemen zijn voorbij zodra gebruikers op het thuisscherm belanden. Vanaf dat moment reageert het scherm normaal. Het lijkt dus niet om een hardwareprobleem te gaan. We verwachten dan ook dat Apple deze kwestie met een software-update zal oplossen.

Alle nieuwe iPhones zijn nu te koop

De iPhone 12 mini is net als de iPhone 12 Pro Max vanaf afgelopen vrijdag te koop. Inmiddels lopen de levertijden behoorlijk op. Kijk dus zeker even in ons iPhone-levertijd-artikel als je één van deze smartphones wilt bestellen.

Je kunt onze eerste indruk van deze toestellen nu al lezen. De uitgebreide reviews komen volgende week online. In de tussentijd kun je ook onze reviews van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro checken.

