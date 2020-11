De experts van iFixit hebben de iPhone 12 mini helemaal uit elkaar gehaald. De teardown laat zien hoe Apple de 5G-hardware én gebruikelijke iPhone-onderdelen in de kleinste iPhone van 2020 heeft weten te stoppen.

iPhone 12 mini teardown: veel gelijkenissen met de grotere iPhone 12

De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max liggen nog maar net in de Nederlandse winkels of iFixit heeft het toestel alweer helemaal uit elkaar gehaald.

De iPhone 12 mini ziet er hetzelfde uit als de iPhone 12. Ook van binnen zijn er veel gelijkenissen met zijn grotere broer. Dat is ook goed te zien in de teardown van iFixit. Het eerste wat opvalt is de beduidend kleinere accu in de mini vergeleken met de iPhone 12.





De mini een kleinere accu van 2227 mAh. De accu van de mini is sterker dan die van de iPhone SE 2020, maar is behoorlijk minder krachtig dan die van de iPhone 12. De iPhone 12 en 12 Pro hebben namelijk een accu van 2815 mAh.

Onderdelen in een kleinere uitvoering

De Taptic Engine (de trilmotor in de iPhone), speakers en MagSafe-ring zijn allemaal in de mini terug te vinden, maar dan in een kleinere uitvoering. Ook de Face ID-sensor is wat kleiner gemaakt. De cameramodule van de iPhone 12 mini is wel exact hetzelfde formaat als die van de iPhone 12. Volgens de techwebsite gaat dat echter wel ten koste van de accuduur.

De iPhone 12 mini is van binnen dus over het algemeen behoorlijk vergelijkbaar met de iPhone 12. De camera is exact hetzelfde, maar daar levert de batterij wel voor in. iFixit noemt de mini “een kleine telefoon met grote ambities”.

iPhone 12 mini nu verkrijgbaar

De iPhone 12 mini is sinds 13 november verkrijgbaar in Nederlandse winkels. Benieuwd waar je deze kunt kopen? We hebben de verschillende webshops voor je op een rijtje gezet. De mini is de kleinste van het stel, maar is net zo krachtig als de iPhone 12. Wij hebben het kleine toestel inmiddels in huis en zijn het uitgebreid aan het testen. Houd onze website dus in de gaten, want binnenkort verschijnt er een iPhone 12 mini review. Tot die tijd lees je onze eerste indrukken van de iPhone 12 mini.

Er is nog een reden om iPhoned in de gaten te houden: we geven namelijk een iPhone 12 mini weg. Wil je ook kans maken? In de video hieronder zie je hoe je mee kunt doen met de iPhone 12 mini winactie.