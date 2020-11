Op vrijdag 6 november zijn de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro max te pre-orderen in Nederland. Bereid je alvast goed voor, zodat je het model dat jij wil snel kunt veiligstellen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max pre-order: 5 tips

Na de iPhone 12 en iPhone 12 Pro in oktober, is het nu bijna tijd voor de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max om gelanceerd te worden. De pre-order start op vrijdag 6 november om 14:00 uur Nederlandse tijd. De eerste exemplaren worden een week later geleverd.

Net zoals bij de iPhone 12 loopt de levertijd naar verwachting weer snel op. Wil je extra kans maken om je toestel snel in huis te hebben? Bereid je dan voor met onze pre-order tips.

1. Weet wat je bestelt: kies nu alvast je model uit

Als de pre-order van start is gegaan, loont het om snel actie te ondernemen. Het scheelt dan ook een hoop als je nu alvast bepaalt welk toestel je precies wil hebben. Let daarbij vooral op de kleur en opslagcapaciteit.

De iPhone 12 mini is beschikbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan opslag. De iPhone 12 Pro Max is verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB opslagruimte. Zoals altijd kun je dit later niet uitbreiden. Check dus even onze iPhone-geheugengids voor meer informatie over hoeveel gigabytes jij waarschijnlijk nodig hebt.

Wat kleuren betreft is de iPhone 12 mini duidelijk de winnaar: het toestel is verkrijgbaar in zwart, wit, rood, groen en blauw. De iPhone 12 Pro Max verschijnt in het grijs, zilver, goud en oceaanblauw. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Check ons iPhone 12 kleurenoverzicht.

2. Weet waar je bestelt: kies je webshop

Vanaf 14:00 uur zullen de twee nieuwe iPhones op tal van plekken verkrijgbaar zijn. Bijna alle grote Nederlandse elektronicawebshops gaan de toestellen verkopen. Wij hebben alvast een overzicht voor je gemaakt van de winkels die de twee toestellen gegarandeerd gaan aanbieden.

iPhone 12 mini los kopen

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij YourMacStore

iPhone 12 mini met abonnement kopen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij GSMWeb

Pre-order bij KPN

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 Pro Max los kopen

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij YourMacStore

iPhone 12 Pro Max met abonnement kopen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij GSMWeb

Pre-order bij KPN

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Vodafone

3. Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

Ga je een oude iPhone inruilen? Dan kun je nu alvast controleren hoeveel geld je daarvoor terugkrijgt. De hoogte van de inruilwaarde hangt af van het model en de staat waarin het toestel verkeert. In onderstaande tip leggen we uit hoe je de inruilwaarde van je iPhone berekent.

→ Zo bereken je de inruilwaarde van je iPhone

4. Check je betaallimiet en download de Apple Store-app

Als je alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, zou het balen zijn als je straks alsnog niet kunt bestellen omdat je betaallimiet van je bankieren-app te laag is. Hoog deze tijdelijk op en doe dat ruim op tijd. Het duurt altijd even voordat het verhogen van je betaallimiet is doorgevoerd.

Daarnaast raden we aan om de Apple Store-app te installeren als je via Apple je nieuwe iPhone gaat bestellen. Uit ervaring blijkt dat je in deze app niet tegen een wachtrij aanloopt en sneller kunt bestellen dan op de website van Apple.

Apple Store Apple 6,6 (1026 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Zorg dat je voor 14:00 uur klaar zit

Hoewel de pre-order van de iPhone 12 mini en Pro Max om 14:00 uur van start gaat, raden we aan om iets voor die tijd klaar te zitten. Open alvast wat tabbladen met daarin verschillende webshops, zorg dat je bent ingelogd op al je accounts en houd je betaalmiddelen bij de hand.