Een modern design en toch een compact formaat: de iPhone 12 mini lijkt in alle opzichten de iPhone te worden waar ik al jaren naar uitkijk.

Waarom ik de iPhone 12 mini ga kiezen

Met vier nieuwe iPhone-modellen op komst is dit najaar de keuze groter dan ooit. Maar hoewel de drie opvolgers op de 2019 iPhones stuk voor stuk indrukwekkend klinken, was mijn keus snel gemaakt: de iPhone 12 mini heeft alles in zich om de smartphone te worden waar ik al sinds de introductie van de iPhone X op wacht.

Dat heeft alles te maken met de eerste iPhone SE: het toestel gooide destijds hoge ogen door de beste specificaties in een compacte behuizing te stoppen. Vier jaar later bracht Apple de iPhone SE 2020 uit.

Hoewel dat toestel ook een ijzersterke chip heeft, liet Apple een compacte behuizing achterwege. Bovendien is het iPhone 8-design inmiddels achterhaald. Dat maakt van de iPhone SE 2020 een razendsnelle budgettopper, maar niet de iPhone waar ik naar op zoek ben.

Compact en high-end tegelijk

Ik leek niet de enige te zijn: het hele jaar door is er op social media en internetfora een grote groep zichtbaar die wel een compacte iPhone wil, maar niet wil inleveren op design en functionaliteit. Voor deze doelgroep lijkt de iPhone 12 mini te zijn ontworpen.

Met een 5,4 inch-display dat de voorkant vult heb je nog steeds een groter scherm dan de iPhone SE 2020 of iPhone 8, maar kan de behuizing een stuk kleiner blijven. Bovendien levert de 12 mini niet in op high-end functies: het toestel zou een oled-scherm en een dubbele cameralens achterop krijgen.

Hierdoor kun je met de groothoeklens mooiere foto’s maken en wordt de indrukwekkende Nachtmodus ondersteund die de iPhone 11 vorig jaar introduceerde.

Precies op het goede moment

Daarmee wordt de iPhone 12 mini een compacte smartphone, zonder dat je in hoeft te leveren op functionaliteit. Gelukkig maar, want ondertussen nemen de schermformaten van de andere drie iPhones juist toe: het 5,8 inch-scherm van de nog enigszins compacte iPhone 11 Pro zou dit jaar groeien naar 6,1 inch.

Na een jaar met de iPhone 11 Pro Max met zijn gigantische 6,5 inch-display weet ik inmiddels zeker dat ik daar niet op zit te wachten. Het grote scherm is heel fijn om games op te spelen of video’s te bekijken, maar voor die dingen gebruik ik mijn iPad.

De rest van de tijd is het een log apparaat om in je broekzak te hebben, dat zich bovendien onhandig laat bedienen met één hand. Dat de iPhone 12 mini de goedkoopste iPhone van de vier zou worden is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.

Onthulling op 13 oktober?

Heel lang hoeven we waarschijnlijk niet meer op de nieuwe iPhones te wachten. Volgens gelekte informatie zou Apple een iPhone 12-event organiseren op 13 oktober, waar de vier toestellen eindelijk uit de doeken worden gedaan.

Als alle vier de toestellen tegelijk in de verkoop gaan, zal de pre-order vervolgens op 16 oktober starten en worden de eerste exemplaren een week later geleverd.