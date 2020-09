Gelekte foto’s tonen: ‘5,4 inch iPhone gaat iPhone 12 mini heten’

Met het einde van september in zicht en de introductie van de iPhone 12-serie aan de horizon zijn de eerste foto’s van de verpakking uitgelekt. Daarop is duidelijk te zien dat de kleinere 5,4 inch iPhone de iPhone 12 mini zou gaan heten.

iPhone 12 mini naam gelekt via foto’s

Het belooft een drukke oktober te worden voor Apple, voor het eerst brengt het bedrijf een maandje later dan gebruikelijk nieuwe iPhones uit en het zijn er ook nog eens vier tegelijk. De iPhone 12, iPhone 12 Pro en Pro Max zijn drie logische opvolgers op de toestellen die vorig jaar verschenen. Bijzonder is de iPhone 12 mini, een compact toestel met een 5,4 inch scherm.

Omdat het de eerste in zijn soort is, is het ook nog de vraag hoe Apple hem gaat noemen. Een aantal foto’s afkomstig uit Apples internationale distributiecentrum in Ierland geven ons meer duidelijkheid. Een paar dagen nadat een bekende lekker beweerde dat dit toestel de ‘iPhone 12 mini’ zou gaan heten, duikt deze naam ook op in deze foto’s.

Op de kiekjes zijn drie stickers te zien die op doosjes van hoesjes voor de nieuwe iPhones geplakt zou worden. Daarop zijn de serienummers MHL732M/A en MHLG32M/A te lezen, twee die Apple nog nooit gebruikt heeft voor een bestaand product.

De twee iPhones met een 6,1 inch scherm heten op deze foto de iPhone 12 en iPhone 12 Pro en het toestel met een 6,7 inch scherm heet de iPhone 12 Pro Max. Het toestel met een 5,4 inch display heeft de naam iPhone 12 mini op het etiket.

iPhone 12 mini is een passende naam

Als de geruchten en foto’s kopen, dan zou dit de eerste ‘mini-iPhone’ zijn die Apple ooit uitgebracht heeft. Het zou echter perfect aansluiten bij de iPad mini, iPod mini en Mac mini die het bedrijf in het verleden aangekondigd heeft. Bovendien is de iPhone 12 mini ook een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro van vorig jaar, die een 5,8 inch scherm had.

Heel lang hoeven we niet meer te wachten om te zien of de foto echt was. Naar verluidt organiseert Apple op 13 oktober een nieuw Apple-event waar alle vier de nieuwe iPhones onthuld worden. Daarnaast zouden we ook de AirPods Studio en de AirTag te zien krijgen. Meer weten over dit grote event? Check dan onze iPhone 12-event verwachtingen.