‘iPhone 12 mini opladen gaat minder snel met de MagSafe-oplader’

De iPhone 12 mini kan niet met 15 Watt opladen via een MagSafe-oplader. Volgens een nieuw ondersteuningsdocument van Apple is de maximale output 12 Watt. Het gevolg? De iPhone 12 mini laadt een tikkeltje minder snel op dan andere iPhone 12-toestellen.

‘iPhone 12 mini laadt minder snel op met de MagSafe-oplader’

Bij andere toestellen uit de iPhone 12-reeks, zoals de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, levert de MagSafe-oplader 15 Watt stroom. De iPhone 12 mini is daarentegen beperkt tot een afgifte van maximaal 12 Watt. Het gevolg hiervan is dat het toestel net wat minder snel oplaadt.

Een officiële verklaring geeft Apple niet, maar vermoedelijk heeft de lagere wattage toevoer te maken met de kleinere accu van het mini-toestel. De output van de MagSafe-oplader is daarbij ook afhankelijk van andere factoren, waaronder de activiteiten die het systeem tijdens het laden uitvoert en temperatuur. Het geldt dus voor alle iPhone 12-toestellen dat het vermogen van de oplader in sommige situaties niet optimaal is.

Houdt verder ook rekening met de volgende kanttekening: je moet de MagSafe-oplader eerst aansluiten op een stroombron, voordat je een iPhone erop legt. Ligt je iPhone al op de lader voordat de stekker in het stopcontact zit, dan kan het zijn dat het maximale oplaadvermogen niet wordt bereikt. Bij twijfel kun je even je iPhone oppakken en na drie seconden weer op de MagSafe-oplader leggen.

MagSafe Duo

Wat is MagSafe?

MagSafe is een magnetische aansluiting in iPhone 12-modellen. In de behuizing van de iPhone zit een cirkelvormige magneet, die je kunt koppelen met de oplader. Bij de aankondiging liet Apple weten dat MagSafe 15 Watt stroom levert aan ondersteunende apparaten, waaronder de iPhone 12-serie. Helaas blijkt nu dat de iPhone 12 mini toch wat beperkt is.

Tegelijk je iPhone en Apple Watch opladen? Dit kan in de toekomst met de MagSafe Duo-oplader. Deze is nog niet aangekondigd, maar dook wel op bij een Koreaanse keuringsinstantie. Dit kan wijzen op een spoedige release.

Wanneer komt de iPhone 12 mini uit?

Normaal gesproken zijn nieuwe iPhones altijd op de vrijdag na de aankondiging vooruit te bestellen, maar 2020 is een uniek jaar. De iPhone 12 mini pre-order gaat namelijk op 6 november van start. Vervolgens is het compacte instapmodel vanaf 13 november verkrijgbaar, indien je er eentje te pakken kunt krijgen.

De verkoopprijzen zijn dan als volgt: 809 euro voor de 64GB variant, 859 euro voor het toestel met 128GB en tot slot kost de 256GB iPhone 12 mini 979 euro.