‘iPhone 12 mini duikt op in code iOS 14’

In de derde bètaversie van iOS 14 is een aanwijzing te vinden dat de iPhone 12 mini later dit jaar verschijnt. De aanwijzing zit in de Display Zoom functie, die de interface van iOS vergroot.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanwijzing voor iPhone 12 mini in iOS 14 bèta 3

Apple heeft de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 14 uitgebracht. Naast wat kleine aanpassingen is er in de bèta ook een functie bijgekomen: Display Zoom. Deze functie bestond al in iOS sinds de komst van de iPhone 6 en maakt elementen in het scherm groter. Uit de code van deze functie is een aanwijzing gevonden die wijst op de komst van de iPhone 12 mini.

De functie klinkt misschien ingewikkeld, maar gebruikt een simpele truc. Wanneer je Display Zoom inschakelt, wordt simpelweg de interface van een kleiner formaat iPhone gebruikt voor jouw grotere iPhone. Heb je bijvoorbeeld een iPhone met een 5,5 inch-scherm, dan krijg je een interface voor een iPhone met een 4,7 inch-display te zien als je de zoomfunctie inschakelt.

Display Zoom voor een kleinere iPhone

Omdat de iPhone X maar in één schermformaat uitkwam, werd de functie voor dit toestel niet toegevoegd. De iPhone XS Max en iPhone 11 Pro Max kregen de zoomfunctie wel, waardoor ze konden switchen van een interface voor een 6,5 inch-scherm naar die van een 5,8 inch-display. Zodoende is de functie niet meer aangepast voor een nieuwere iPhone die kleiner is dan 5,8 inch.

Hier komt met iOS 14 verandering in. Uit de bètaversie blijkt namelijk dat Display Zoom terug is met een interface voor een iPhone die kleiner is dan 5,8 inch. De schermresolutie van 2079 bij 960 pixels kan in de Display Zoom modus namelijk precies zo worden teruggeschaald, zodat het in het scherm van een iPhone 12 mini past. Deze kleinere iPhone krijgt een 5,4 inch-scherm.

Vier iPhones verschijnen dit najaar

Deze aanwijzing kan als een bevestiging gezien worden dat Apple inderdaad een iPhone 12 mini uitbrengt, samen met drie andere toestellen in de iPhone 12-serie. Vele geruchten wijzen erop dat dit kleinere broertje één van de vier iPhones wordt die Apple dit najaar uitbrengt. Het toestel krijgt een ontwerp dat lijkt op die van de iPhone 4. Bovendien krijgt deze net als de iPhone 11 een dubbele cameralens.

Het is nog onduidelijk wanneer de iPhone 12-serie officieel wordt aangekondigd. Volgens het laatste gerucht verschijnen de eerste iPhones eind oktober. De eerste 5G-iPhone 12 laat iets langer op zich wachten, en zouden we pas in november zien. Alle toestellen zouden zonder oplader worden geleverd, om de prijs te drukken.